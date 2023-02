Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni/ Divorzio e lutto: “Ti ringrazio per…”

Lucio Ardenzi, la grande carriera dell’ex marito di Ornella Vanoni

Lucio Ardenzi è l’ex marito della “signora della musica italiana” Ornella Vanoni, che sarà la superospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Ornella Vanoni ha avuto molti amori che spesso ha dichiarato essere: “tutti sbagliati” ma importanti! Nonostante Ornella si sia sempre innamorata di loro quando non avevano soldi, i suoi amori sono quasi tutti personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo e tra questi c’è anche Lucio Ardenzi, che tra l’altro è anche il padre del suo unico figlio: Cristiano Ardenzi.

Lucio Ardenzi (Lucio Minnuni), classe 1922) era un cantante e un imprenditore italiano. Il suo esordio in campo musicale arriva negli anni 40 quando presentò la canzone “Ombretta” all’EIAR. Dopo la seconda guerra mondiale Lucio Ardenzi divenne un impresario teatrale e talent scout, lanciò celebri coppie come: Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer, Paolo Stoppa e Rina Morelli e poi nel 1955 partì per l’America per cantare e per recitare a teatro portando il celebre “Re Lear” di Shakespeare. I successi teatrali furono molti anche in Italia e partecipò anche come attore nel film “Al Piacere di Rivederla” con sceneggiatura di Maurizio Costanzo.

La causa della separazione di Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni e la lettera dopo la sua morte

Il grande successo di Lucio Ardenzi arrivò prima di innamorarsi della cantante Ornella Vanoni. La bellissima cantante, dopo averlo conquistato, lo sposò nel 1960, dopo i primi anni di felicità e l’arrivo del loro primogenito Cristiano nel 1962 i due si separarono. La loro separazione, avvenuta nel 1965, si deve probabilmente alla carriera di Lucio Ardenzi, che per anni lo ha portato a stare lontano dalla famiglia e fu proprio per quello stesso motivo che nel corso del loro matrimonio Ornella Vanoni si era invaghita del cantautore Gino Paoli (anche lui a quel tempo sposato).

Dopo la loro separazione Lucio Ardenzi ebbe un secondo matrimonio con Erina Torelli e nel 1969 diventò padre per la seconda volta con l’arrivo della piccola Francesca. Il 2 luglio del 2002 Lucio Ardenzi è morto e nonostante lui e Ornella Vanoni non fossero in buoni rapporti lei, che il giorno dopo il lutto aveva un concerto a Monza, gli dedicò una lettera: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.











