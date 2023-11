Chi è Lucrezia Borlini, concorrente a Ciao Darwin 9 ne La Macchina del tempo/ Scatenò risse a Ex on the beach

Chi è Lucrezia Borlini, da Ex on the beach a Ciao Darwin 2023

Tra i protagonisti della prima puntata di Ciao Darwin 2023 spicca Lucrezia Borlini. Un nome sconosciuto a tanti ma non ai fan del programma Ex on the beach. Gli appassionati dello spregiudicato dating show in cui fanno ritorno gli ex dei vari protagonisti di certo non avranno dimenticato Psyco, questo il soprannome di Lucrezia Borlini, tra i concorrenti della seconda stagione del programma condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Psyco è il soprannome dato a Lucrezia Borlini dai suoi amici e il motivo è apparso chiaro sin da subito ai telespettatori di Ex on the beach 2: quando la ragazza inizia a bere perde completamente il controllo, arrivando spesso a scatenare liti e risse.

Lucrezia Borlini, liti e risse quando partecipò a Ex on the beach 2

È quanto accaduto anche durante la breve permanenza di Lucrezia a Ex on the beach, alimentata da furiose liti e vere e proprie risse dove sono volati schiaffi e offese pesanti. Lucrezia, a distanza di qualche anno da quell’esperienza televisiva, è tornata in TV, stavolta nei panni di concorrente della squadra dei Demoni a Ciao Darwin 9. Proprio Lucrezia è stata scelta per affrontare il percorso de La Macchina del tempo, prima di questa edizione.

