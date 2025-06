Lucrezia Lante della Rovere, figlia di Alessandro Lante della Rovere e di Marina Ripa di Meana, ha inseguito il suo sogno, diventando prima modella, da giovanissima, e dopo ancora attrice. Eppure, prima di raggiungere il successo, la sua vita non è sempre stata rosea. Ad esempio, parlando della della mamma e della storia che questa ebbe con Franco Angeli, ha spiegato a Belve: “A casa girava di tutto: pistole, sacchetti di cocaina, eroina”.

Lucrezia Lante Della Rovere, C’è Anche Domani/ Chi è l'attrice che interpreta la moglie di Ennio Doris

Come ricordato proprio da Lucrezia, la madre e il compagno di allora “litigavano sempre e in modo furioso: una volta li ho visti inseguirsi con dei colli di bottiglia rotti. Mi paralizzavo dalla paura”. L’attrice cinquantottenne, a Belve, è stata ospite di Francesca Fagnani e ha avuto modo di parlare anche della sua carriera nel mondo del cinema, non priva di grandi soddisfazioni.

Lucrezia Lante della Rovere, chi è: le esperienze tra cinema e tv

Figlia di Alessandro Lante della Rovere e Marina Ripa di Meana, appartiene ad una famiglia nobiliare. La sua carriera nel mondo della moda è cominciata quando era giovanissima: a 15 anni, infatti, si è trasferita a Milano per lavorare con un’agenzia di moda, specializzandosi più avanti anche sulla recitazione, con diverse esperienze tra cinema, teatro e televisione. Il debutto al cinema è arrivato con “Speriamo che sia femmina” nel 1986, film di Mario Monicelli.

Tantissime le esperienze tra cinema e tv di Lucrezia Lande della Rovere, che ha vinto anche numerosi premi grazie alle sue doti fattoriali. Nel 1986, ad esempio, è stata candidata al “Ciak d’oro” come miglior attrice non protagonista per il suo film d’esordio al cinema con “Speriamo che sia femmina”. Ha vinto poi una serie di riconoscimenti negli anni come quello del Taormina Film Fest per “Gli occhi dell’altro” ma anche il Premio Troisi nel 2023. Una carriera fatta di grandi soddisfazioni, dunque, per Lucrezia, che nonostante le sue origini nobiliari ha scelto di seguire la sua passione.