Chi è Lucrezia Massari de Il Paradiso delle signore?/ Età, carriera e Miss Italia

Chi è Lucrezia Massari? Età, carriera, vita privata e Miss Italia

Lucrezia Massari è un’attrice toscana, nata a Massa Carrara nel 1994. Interpreta Flora Ravasi Gentile nella soap Il Paradiso delle signore, ruolo che ricopre dal 2021, e attualmente il suo personaggio è al centro delle trame principali. Lucrezia Massari si è diplomata al liceo artistico, e successivamente ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per studiare recitazione. Muove i suoi primi passi a teatro, lavorando in diversi spettacoli. Il suo primo ruolo sullo schermo risale al 2017, quando ottiene una parte nel film I’m Endless like the space, diretto da A. Di Ritta Ciccone. In seguito, l’attrice si fa conoscere al pubblico del piccolo schermo, cominciando con la fiction Pezzi unici di C. Th Torrini. Il 2020 è un anno fortunato per Lucrezia: dopo una comparsata in Buongiorno, mamma e Che Dio ci aiuti, recita in L’ultima dei Medici. Il 2021 è l’exploit per l’attrice, che diventa presenza fissa nel cast de Il Paradiso delle signore.

Lucrezia Massari ha un passato come aspirante Miss Italia: nel 2012, diciottenne, ha partecipato al concorso di bellezza indossando la fascia di Miss Miluna Toscana. Attualmente non sappiamo se l’attrice sia single, anche se nel 2021 ha rilasciato un’intervista a Il Tirreno – Massa Carrara, in cui rivelava il suo amore per Jake, un ragazzo americano che si è trasferito a Roma per stare accanto a lei.

Lucrezia Massari interpreta Flora ne Il Paradiso delle signore

Lucrezia Massari è Flora ne Il Paradiso delle signore, personaggio entrato nel cast principale della soap dal 2021 e subito è entrato negli intrecci narrativi di Umberto e della Contessa Adelaide, soffiando l’uomo a quest’ultima. Bella e determinata, Flora Ravasi ha origini americane, per questo motivo conosce molto bene l’inglese. Al Paradiso lavora come stilista di punta, un impiego molto ambito che ha rischiato di vederselo sfumare per colpa della nuova arrivata, la giovane siciliana Maria, che è molto creativa. Dopo un periodo di crisi con Umberto, che l’aveva portata a mentire per distruggere la carriera della sua rivale, Flora è tornata sui suoi passi, capendo di non essere come il compagno che ha al suo fianco. E quindi sembra essersi decisa a perdonarlo e accettare l’anello di fidanzamento che lui le ha regalato, ma non è detto che si sposeranno.

Infatti, stando alle anticipazioni, Flora potrebbe iniziare a nutrire dei dubbi sulla differenza di vedute e le rispettive ambizioni. E’ chiaro che lei mira a restare la stilista prediletta del Paradiso, e la sua preoccupazione principale è che Maria venga promossa che ha all’interno del magazzino milanese. Avere un compagno forte come Umberto Guarnieri può quindi essere un vantaggio: e se Flora finisse per usare la sua relazione per farsi strada? Lo scopriremo nelle prossime puntate…











