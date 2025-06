Ludovica Caramis: “Mi è dispiaciuto stare lontana dalla tv, però…”

Ancora una volta il salotto de La Volta Buona è l’habitat perfetto per dolci rivelazioni; dopo l’annuncio della gravidanza in diretta di Chiara Giallonardo qualche settimana fa, ora arriva anche il gender reveal di Ludovica Caramis, moglie di Mattia Destro! L’ex ‘professoressa’ de l’Eredità al fianco di Carlo Conti ha scelto proprio il talk di Caterina Balivo per raccontare non solo la gioia della seconda gravidanza ma soprattutto per rivelare il sesso della nuova vita prossima a vedere la luce.

Prima di lasciarsi andare al lieto evento del gender reveal, Ludovica Caramis si è raccontata nel merito della sua lontananza dalla tv in questi anni. Dopo i primi successi ha dovuto rallentare la sua ascesa televisiva in primis per la prima gravidanza e poi per il sopraggiungere del Covid nel 2020. “Se mi è mancata la tv? Certo, anche perchè ero in una fase ancora di gavetta, non sono ancora affermata in questo mondo. Con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi ho fatto comunque un bel percorso…”. La moglie di Mattia Destro – calciatore ex Inter, Roma e Inter, attualmente alla Reggiana – ha poi aggiunto: “Mi è dispiaciuto che si è interrotto tutto ma diventando mamma con il mio primo figlio Leone ho avuto tanto da fare…”.

Ludovica Caramis a La Volta Buona: “Mio figlio Leone sognava una sorellina…”

La maternità ripaga, un sogno che mette in secondo piano la lontananza dal contesto televisivo e dunque dalle ambizioni professionali; lo confermano le parole di Ludovica Caramis a La Volta Buona: “…Soprattutto poi c’era il Covid, lontana dalla mia famiglia e poi seguivo sempre mio marito che quando mio figlio aveva 2 mesi giocava nel Genoa. Tutto questo mi ha fortificata molto per il mio ruolo di mamma”. L’ex ‘professoressa’ dell’Eredità ha poi aggiunto: “Per il secondo ovviamente abbiamo quindi aspettato il momento giusto; inutile programmare, queste cose devono venire in maniera naturale perchè ogni donna sa quando è il momento giusto”.

Ovviamente, la scena è poi passata al momento più atteso: il gender reveal della seconda gravidanza di Ludovica Caramis. Con Chiara Giallonardo al suo fianco – che aveva vissuto la stessa lieta circostanza qualche settimana prima – ha osservato con gioia il lancio di fiocchi rosa in diretta a La Volta Buona: “Sono contenta che sia una femminuccia anche perchè Leone chiedeva una sorellina, era proprio il suo desiderio!”.