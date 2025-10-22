L'influencer Ludovica Pagani sarà una delle ospiti della trasmissione Mediaset This is Me. La donna è legata al giocatore Stephan El Shaarawy.

Ludovica Pagani è una giornalista e influencer italiana che prenderà parte alla trasmissione in prima serata This is Me, programma che andrà in scena mercoledì 22 Ottobre 2025 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Ludovica è molto nota sui social e soprattutto i più giovani conoscono la sua storia.

Ludovica Pagani nasce a Bergamo il 25 Giugno 1995 e fin da piccola mostra una passione verso il mondo della moda e dello spettacolo, si dedica anche al mondo social ed è molto attiva su Instagram dove conta un gran numero di pubblico e ben 4 miloni di follower. Ma Ludovica non è solo spettacolo e studia all’Università statale di Milano a Economia anche se lascia per dedicarsi alla moda.

Negli anni ha iniziato in trasmissioni come Quelli che il Calcio ed ha lavorato allo stesso tempo come modella. Nel 2019 ha scritto il libro Semplicemente Ludovica dove racconta senza filtri alcuni aspetti della sua vita. Ha provato diverse strade ed ha recitato anche nel film Riccione con la cestista Valentina Vignali.

Ludovica Pagani e la sua vita privata

Ludovica Pagani è fidanzata dal 2020 con il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. Negli anni si è parlato molto della possibile rottura tra i due ma in realtà i due sono più uniti che mai e pochi giorni fa hanno svelato a tutti sui social, Stephan gli ha fatto la proposta di matrimonio e la ragazza entusiasta ha detto si ed ha postato tra l’altro le foto del bellissimo anello su Instagram.

Nel corso di una recente intervista a Skuola.net, Ludovica ha svelato di aver ricominciato a studiare, stavolta per la triennale in Psicologia. La ragazza ha proseguito: “Per anni ho avuto poca autostima, da piccola ero molto timida ed ero insicura e mi sono portato queste fragilità anche in età adulta” ha svelato la donna.

E parlando dell’aspetto fisico Ludovica sottolinea che non ha fatto la modella perché troppo bassa. Poi riguardo le relazioni ha chiarito: “Smettiamola di glorificare le relazioni tossiche, vedo troppe ragazze che soffrono per amore ed invece l’amore è sacro e va protetto anche da una sovraesposizione sui social, una relazione non è pubblicità”.