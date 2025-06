Da quattro anni va avanti la storia d’amore tra Andrea Delogu e il compagno Luigi Bruno, molto più giovane di lei. Modello, cresciuto in provincia di Caserta, si è trasferito a Roma per portare avanti la sua carriera nel mondo della moda, e ci è riuscito. Molto seguito anche sui social, da diversi anni è fidanzato di Andrea Delogu. I due stanno insieme infatti da quattro anni e nonostante una grande differenza di età, di più di sedici anni, il loro amore prosegue più forte che mai. Proprio Luigi Bruno è stato infatti bravo a corteggiare con impegno e pazienza la Delogu, fino a farla “capitolare” sotto i suoi piedi. Da quel momento è cominciata la loro storia d’amore, oggi salda più che mai.

Andrea Delogu ignora le critiche e si gode l'amore con Luigi Bruno/ La dislessia? "L'ho scoperto a 26 anni"

Nel podcast di “Skuola.net”, proprio la Delogu ha raccontato come sono cominciate le cose con Luigi: “Stiamo insieme da quattro anni. All’inizio mi spaventava la differenza di età, la vedevo come una barriera. Lui però ha insistito, è stato un martello“. Così, alla fine, Andrea ha scelto di capitolare e di abbandonarsi a quell’amore, scoprendo un uomo che ha saputo conquistarla e conquistare la sua fiducia, fino a renderla finalmente una donna nuovamente felice dopo la fine del suo matrimonio.

Andrea Delogu e Francesca Michielin ghostate da ex fidanzato/ Dolore e illusione: "Morta dentro"

Chi è Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu: “Non so se mi risposerei…”

Andrea Delogu, molto innamorata del “suo” Luigi Bruno, non pensa però al matrimonio, o almeno non in questo momento. Nello stesso podcast, la conduttrice radio e tv ha rivelato: “Non so se mi risposerei. Il matrimonio non è stabilità, anche se ci sono cose burocratiche che solo con il matrimonio puoi fare”. In passato la conduttrice radio e tv è stata sposata: un matrimonio poi terminato, in seguito al quale Andrea ha riscoperto appunto l’amore con Luigi Bruno, che con pazienza e tempo ha saputo conquistarla.