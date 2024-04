Chi è Luigi Fontana, figlio di Jimmy Fontana/ “Mio padre è stato un genio deluso”

Luigi Fontana è il figlio del compianto artista Jimmy

Luigi Fontana sarà uno degli ospiti presenti nel salotto di La volta buona, programma di Caterina Balivo, oggi martedì 23 aprile. Il figlio del compianto artista Jimmy si lascerà andare a un ricordo emozionante nei confronti del padre. Il cantante, scomparso nel 2013, ha avuto nel corso della sua vita una moglie, Leda, con la quale ha messo al mondo quattro figli, fra cui Luigi (vero nome: Luigi Sbriccoli). Quest’ultimo ha scelto di proseguire un percorso già intrapreso dal compianto padre nell’arco della vita, iniziando una carriera nel mondo della musica.

Isabella Ferrari: "Ho abortito a 16 anni, mi ha accompagnata mia madre/ "Non può essere un' imposizione"

Luigi nacque il 16 febbraio del 1963 ed è il figlio primogenito di Jimmy Fontana, con il quale era legato da un rapporto saldissimo. L’uomo ha seguito il genitore apprendendo inizialmente le tecniche di registrazione dei brani nel suo studio di casa, apprendendo poi i trucchi del mestiere a livello compositivo e vocale. Forte delle lezioni imparate in famiglia, Luigi Fontana ha avuto la possibilità di mettere in pratica la teoria appresa sui primi palchi che ha calcato a fianco del padre. Inizialmente Luigi ha lavorato con il suo papà in veste di chitarrista e corista (dal 1982 al 1990). Successivamente è diventato pianista e poi cantante solista (dal 1990 al 2012).

Rita Pavone malattia, nel 2003 ha rischiato di morire/ "Salvata con un massaggio cardiaco"

Luigi Fontana e le collaborazioni nel mondo della musica

Nel corso di una intervista concessa nei giorni scorsi a La Repubblica, Luigi ha ricordato il padre Jimmy definendolo “un genio deluso”. Nel corso della sua carriera Luigi Fontana vanta diversi pezzi di musica leggera, scritti anche per il padre (come per esempio Beguine) ma anche un disco solista vero e proprio tutto suo, intitolato L’illusionista e altre storie. Sono svariate, inoltre, le collaborazioni di Luigi Fontana per il mondo del cinema (per il quale ha composto tra i vari successi la colonne sonora di Sabato, domenica e Lunedì di Lina Wertmüller).

Federico Fashion Style, nuovi dettagli dopo l'aggressione: "Trauma cranico-facciale"/ "Colpito da un omofobo"

Luigi Fontana ha avuto a che fare anche con il mondo dei più piccolo nell’arco della sua carriera. Come evidenzia il suo sito ufficiale, la voce di Luigi Fontana è stata utilizzata da Disney per le versioni italiane di alcuni famosi cartoni animati (1992-1998). In passato, Luigi aveva anche doppiato il principe Derek nel cartoon L’incantesimo del lago. Fontana, nome d’arte di Luigi Sbriccoli, rievocando il suo rapporto con il padre ha rivelato: “Ero un po’ il figlio prediletto, soprattutto negli ultimi anni. Ha sempre avuto un grande senso di famiglia, poi io ero quello che faceva un po’ più le cose e si appoggiava molto a me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA