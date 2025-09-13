Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui: insieme dal 2018, quando si sono conosciuti ad una sfilata di moda di abiti da sposi

Dal 2018 nella vita della splendida Samira Lui c’è Luigi Punzo, il ragazzo che ha conosciuto grazie alla passione e al lavoro comune per il mondo della moda. I due, infatti, si sono incontrati ad una sfilata di abiti da sposa e sposo e i loro sguardi si sono incrociati fin dal primo istante, rivelando un interesse comune che poi si è trasformato in amore. Luigi Punzo, di origini napoletane, ha saputo conquistare fin dal primo instante Samira: “Mi capisce con uno sguardo” ha raccontato la giovane modella e conduttrice. Tra i due, dunque, il feeling è stato immediato e dopo sette anni insieme si è solo rafforzato.

Samira Lui e i ritocchini: "Mai rifatto niente, solo il seno"/ "Sono terrorizzata dal filler"

In un’ospitata a Verissimo, Luigi ha dedicato a Samira Lui queste parole: “Sei la cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita. L’amore che provo verso di te è così forte che non me lo sarei mai aspettato. Spero di arrivare molto lontano con te, ai nostri obiettivi. Sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto insieme e quanti ne continuiamo a fare per raggiungere quell’obiettivo che desideriamo”. I due, dunque, hanno dei progetti importanti: sognano di realizzarsi lavorativamente e di formare insieme una famiglia.

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto/ Perché è finita? "Quando perdi la..."

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui: “Per me sei gioia pura”

Insieme da sette anni, il fidanzato di Samira Lui e la modella continuano ad amarsi quotidianamente con progetti importanti, come le nozze e una famiglia insieme, che sperano di poter realizzare quanto prima dopo tanti sacrifici fatti. Qualche mese fa, Samira ha dedicato a Luigi Punzo queste splendide parole: “Sei il dono più grande che la vita mi potesse fare, e ogni momento trascorso insieme è per me gioia pura. Ti prometto che, come ogni stella che brilla nel cielo, sarò sempre al tuo fianco, a sostenerti e a amarti con tutta la mia anima”.