Luisa Corna è una delle più celebri showgirl, attrici e cantanti dello scenario italiano, attiva da anni tra musica, spettacolo e televisione pur avendo ridotto il suo impegno sul piccolo schermo nell’ultimo decennio. Classe 1965, ha studiato canto sin da giovanissima avvicinandosi anche al mondo delle passerelle e posando come modella per diversi fotografi e prestando il suo volto in diversi spot pubblicitari. Tra le prime esperienze tv, arriva il ruolo di ospite fissa a Domenica In nel 1997-1998, sino alla grande occasione del Festival di Sanremo nel 2002, dove porta in gara Ora che ho bisogno di te in coppia con Fausto Leali.

In televisione Luisa Corna si è affermata anche come ospite fisso e conduttrice per programmi sportivi come Controcampo e Notti mondiali. Inoltre, ha condotto più edizioni del Premio Barocco, oltre a eventi importanti come il David di Donatello e lo Zecchino d’Oro; nel 2012, invece, si è cimentata come concorrente di Tale e quale show. In carriera vanta anche qualche piccola esperienza come attrice, come nel film per il cinema Nirvana di Gabriele Salvatores (1997) e nella serie tv Ho sposato uno sbirro tra il 2008 e il 2010.

Luisa Corna, dopo una lunghissima esperienza sulla scena televisiva, a un certo punto ha però drasticamente ridimensionato il suo impiego sul piccolo schermo. Come ha spiegato in passato, la showgirl ha preferito rivalutare le proprie priorità e ha preferito concentrarsi maggiormente sulla musica e sulla famiglia, rispetto alla televisione, preferendo dunque tutelare la propria privacy ed evitando di finire al centro del gossip e sotto i riflettori tv.

Ora, però, la cantante si sta preparando per un evento che potrebbe ridare slancio alla sua carriera: il prossimo 8 marzo, infatti, sarà tra i concorrenti in gara al San Marino Song Contest 2025, l’evento che consentirà al vincitore di approdare all’Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza della Repubblica del Titano. In una recente intervista a Storie italiane, l’artista ha raccontato tutta l’emozione del momento: “Sono pronta, è stata una notizia bellissima, mi fa molto piacere portare il mio brano che si chiama ‘Il giorno giusto’, avere questa opportunità è una grandissima gioia”.

