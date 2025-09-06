Luisa Ranieri, chi è la moglie di Luca Zingaretti: insieme dal 2005, i due si sono innamorati sul set e hanno avuto due figlie

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia. Lei aveva 28 anni, lui invece 42 e usciva già da un altro matrimonio. I due erano dunque in due momenti di vita differenti ma nonostante questo l’amore è nato in maniera spontanea e naturale, dopo un lungo corteggiamento da parte dell’attore romano. La coppia si è sposata poi il 23 giugno 2012 con rito civile al castello di Donnafugata, a Ragusa. Prima ancora, nel 2011, era nata Emma, la prima figlia dei due attori. Nel 2015, invece, è venuta al mondo la secondogenita, Bianca. Due bambine che non hanno fatto altro che completare la vita dei due attori, profondamente innamorati e felici di vivere una storia d’amore coronata dall’arrivo delle loro splendide bimbe.

Il Commissario Montalbano torna in onda su Rai1 in replica: ecco quali episodi/ Ci saranno nuove puntate?

Chi è Luisa Ranieri, la moglie di Luca Zingaretti: “Siamo una coppia normale”

In un’intervista a Verissimo, Luca Zingaretti ha parlato del suo rapporto con la splendida moglie, Luisa Ranieri, conosciuta nel 2005. “Con Luisa sono 20 anni di amore. Siamo una coppia normale che ha la fortuna di volersi bene ed è aiutata dal proprio mestiere. Spesso e volentieri uno dei due è fuori e si sa che la lontananza stimola la voglia di stare insieme. Io penso che in generale nei rapporti ci vogliano due elementi fondamentali: il rispetto e il desiderio di rinnovarsi sempre, anche per indurre nell’altro una curiosità” ha raccontato.

Chi sono Luisa Ranieri, Emma e Bianca, moglie e figlie di Luca Zingaretti/ "Non mi sono arreso"

Proprio la distanza, infatti, stimola il loro amore: i due, che per i rispettivi mestieri da attori passano spesso del tempo lontani, non fanno altro che sognare il momento in cui si rincontreranno. Qualche tempo fa, la moglie di Luca Zingaretti aveva raccontato, parlando del loro amore: “Noi condividiamo tanto, ridiamo tanto. In lui ho trovato un po’ quella figura paterna”. Un grande amore quello che lega i due attori e che ha portato anche alla nascita di due bambine, Emma e Bianca, che hanno reso la loro famiglia ancor più bella e felice, tanto che Luca Zingaretti si dice estremamente fortunato ad aver incontrato la moglie.