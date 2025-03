Dopo la prima puntata del Serale di Amici 24 i fan del programma si chiedono chi sarà il prossimo concorrente eliminato. Sabato sera abbiamo visto uscire due pilastri del talent, Asia e Vybes, e stavolta potrebbe toccare a un altro amatissimo cantante: Luk3. Sebbene sia molto bravo e nonostante il suo inedito Parigi in motorino abbia fatto il botto in termini di ascolti, ormai da un po’ di tempo l’artista risulta essere a rischio eliminazione. Per quale motivo?

Innanzitutto dobbiamo parlare di Anna Pettinelli, che lo punzecchia da ormai qualche mese ritenendo che non sia adatto a rimanere nel programma con gli altri allievi. La professoressa si è scontrata più e più volte con Lorella Cuccarini che invece ha combattuto con le unghie e con i denti per farlo rimanere. Il cantante è stato coinvolto anche in una grande polemica per quanto riguarda il Serale di Amici 24, dove Anna Pettinelli ha passato la “patata bollente” alla collega Cuccarini, dicendole di decidere da sé se Luk3 avrebbe ottenuto il terzo sì. Insomma, una dichiarazione di guerra che però non ha precluso al ragazzo di arrivare al Serale.

Luk3 di Amici 24: cosa sta succedendo con Alessia

Luk3, star del brano “Parigi in motorino“, gode di una fanbase prettamente femminile e negli ultimi giorni è finito al centro delle polemiche dato che alcuni fan non ritengono sia giusto che possa vincere il programma. Molti telespettatori lamentano che il ragazzo sia lì solo per i televoti di massa delle fan che lo seguono continuamente anche sui social, lamentandosi per una parte consistente di talento che manca: “Ok caruccio ma cn tutto il rispetto possibile sia il prossimo ad uscire..“, si legge sotto il profilo Instagram ufficiale di Amici 24.

Nelle ultime ore Luk3 è finito di nuovo al centro del gossip per la sua relazione con Alessia Pecchia, anche lei ballerina di Amici 24. Infatti, poco tempo fa lui aveva manifestato il suo interesse per Raffaella, per poi tornare sui suoi passi e continuare a frequentare Alessia. In seguito a un periodo di apparente riconciliazione, sono tornate le liti tra i due concorrenti del programma dato che Luk3 si è riavvicinato a Raffaella. Ecco cos’ha detto Alessia: “Mi sento a disagio. A me prende male, capisco che è sbagliato, allora faccio un passo indietro. Mi sento ridicola, non ho più fiducia. È una roba mia”.