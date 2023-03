Chi è Lulù Selassiè, ex fidanzata Manuel Bortuzzo?/ Lei non lo ha ancora dimenticato

bortuLulù Selassiè e la storia d’amore con Manuel Bortuzzo, perché è finita?

Lulù Selassiè (Lucrezia Hailé Selassiè), classe 1998, è stata una concorrente e protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip e ha fatto sognare milioni di italiani anche grazie alla sua storia d’amore con il campione di nuoto Manuel Bortuzzo. Lulù era entrata nella casa più spiata d’Italia insieme alle sorelle Jessica e Clarissa come nipote del famoso imperatore di Etiopia Hailé Selassié. All’interno del programma televisivo Lulù e Manuel Bortuzzo si erano follemente innamorati e pur non avendo la benedizione del padre del nuotatore, usciti dalla casa, i due avevano grandi progetti di vita come quello di sposarsi e creare una famiglia insieme.

Quella che sembrava essere una grande storia d’amore si è però trasformata in un grande dolore, soprattutto per Lulù Selassiè. Secondo Bortuzzo la causa della rottura sarebbe stata lo stile di vita profondamente diverso che i due avevano nella vita di tutti i giorni ma secondo la Selassiè, gran parte della colpa sarebbe stata del padre di manuel: Franco Bortuzzo, che ha additato come “invadente”. A distanza di mesi, come vanno le loro vite? Si amano ancora o è tutta acqua passata?

Lulù Selassiè ha dimenticato Manuel Bortuzzo o no?

Qualche mese fa Lulù Selassiè aveva partecipato in lacrime ad alcune trasmissioni televisive come Verissimo e aveva raccontato il suo profondo dolore per la fine della relazione con Manuel Bortuzzo che al contrario sembrava essere molto sereno sulla decisione presa. Dopo quell’evento, la Selassiè si è concentrata sulla sua carriera, si è occupata di moda insieme alle sorelle e poi dell’uscita del suo nuovo singolo, ma non è bastato.

Dopo la rottura infatti, Manuel Bortuzzo ha dimenticato del tutto la Selassiè e si è addirittura innamorato di un’altra donna: Angelica Benevrieri. Per Lulù è andata diversamente, sebbene recentemente girassero delle voci su una presunta relazione tra lei e l’ex cantante di Amici di Maria de Filippi Astol, dovute anche a vari scatti dei due, Fanpage ha smentito tutto e ha rivelato che l’ex gieffina sarebbe ancora molto innamorata di Bortuzzo. La situazione appare quindi molto chiara, Manuel è andato avanti, Lulù prova ancora dei sentimenti e sul suo profilo Instagram ci sono ancora le romantiche foto insieme all’ex fidanzato; il padre di Manuel invece, col tempo non ha cambiato idea su Lulù e in un’intervista l’ha addirittura definita solo come “ex coinquilina” del figlio e non “ex fidanzata”.

