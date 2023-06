Chi è Luna, la nuova fidanzata di Victoria De Angelis/ La vacanza a Formentera

Victoria De Angelis, relax e romanticismo nel mare di Formentera con la “sua” Luna

Dopo le fatiche professionali e i molteplici impegni, non c’è niente di meglio che un po’ di relax tra divertimento e romanticismo. Gli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi raccontano il viaggio a Formentera di buona parte dei componenti di Maneskin; Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Manca all’appello solo Damiano David ma in compenso i primi due erano comunque in dolce compagnia. In particolare, il settimanale sottolinea la tenerezza della bassista della band in atteggiamenti affettuosi con la sua nuova fidanzata, Luna.

I componenti dei Maneskin si sono recati a Formentera dopo l’ultima esibizione a Barcellona in occasione del Primavera Sound Festival. Dopo l’impegno ispanico è arrivato il momento di godersi del sano riposo e, come anticipato, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno trascorso del tempo con le rispettive fidanzate. Il chitarrista era infatti accompagnato oltre che dai colleghi e amici anche dalla sua attuale metà, così come la bassista dei Maneskin. La tenerezza con la nuova fidanzata Luna è piuttosto evidente stando agli scatti pubblicati dal settimanale; baci, carezze e momenti di spensieratezza condivisa.

Luna, fidanzata di Victoria De Angelis: gli scatti tra baci e relax dopo il concerto a Barcellona

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Luna – la nuova fidanzata di Victoria De Angelis – dovrebbe essere già da tempo parte integrante delle amicizie della band. La frequentazione amicale deve aver poi portato a scoccare la scintilla come dimostrato dagli scatti che le ritraggono in dolcezza persi nel maestoso mare di Formentera. Tanto in spiaggia quanto in barca, così come immersi in acqua, Victoria De Angelis e la fidanzata Luna si lasciano andare a momenti di tenerezza, segno di un rapporto di complicità e amore più che sbocciato.

Come anticipato, Victoria De Angelis non ha condiviso il viaggio a Formentera solo con la sua nuova fidanzata Luna. Al netto di amici e della grande famiglia che attornia i Maneskin, l’unico assente è Damiano David. Il frontman della band è infatti in Italia e una volta terminata la vacanza ispanica si incontreranno nuovamente in patria, con ogni probabilità, per pianificare i prossimi impegni professionali in ambito musicale.











