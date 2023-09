Chi è l’unico sopravvissuto dei Bee Gees?/ La band era composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb

Chi sono i Bee Gees, la band da 230 milioni di dischi venduti nel mondo

I Bee Gees sono stati uno dei gruppi più importanti della musica mondiale. La band, nata musicalmente parlando nel 1985, si è formata nel Queensland, in Australia. Successivamente la band si è trasferita in Inghilterra, a Manchester anche con l’avvento della grande popolarità si sono trasferiti in America. La band era composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb. Considerato uno dei gruppi più noti, importanti, innovativi ed influenti della storia della musica pop, i Bee Gees sono stati inseriti tra gli artisti di maggior successo della storia della musica mondiale con più di 230 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

La loro musica era un mix tra disco music, commista a soul e a R&B e hanno raggiunto la grande popolarità grazie alle musiche realizzate per la colonna sonora del film “La febbre del sabato sera”. La loro specialità? Il falsetto che ha permesso alla band di imporsi a livello mondiale collaborando con grandissime star del panorama musicale tra cui Barbra Streisand e Celine Dion.

I Bee Gees sono tutti morti?

I Bee Gees sono una band australiana composta da dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb. Oggi solo Barry è ancora vivo, visto che gli altri due sono morti. Robin Gibb si è spento all’età di 63 anni dopo aver lottato a lungo contro un terribile cancro. Una malattia che è peggiorata costringendolo ad annullare anche tutti i concerti e gli impegni di lavoro. I fratelli Gibb erano inglesi dell’isola di Man, ma la loro famiglia si era trasferita in Australia quando erano poco più che bambini.

All’età di 20 anni cominciano a farsi notare come autori di tantissime canzoni di successo della disco musica diventando poi popolarissimi in tutto il mondo. Robin Gibb ha iniziato anche una carriera da solista con il disco “Juliet”. Dopo la morte di Robin è venuto a mancare anche Maurice Gibb, gemello di Robin, morto nel 2003 per le complicazioni di una malformazione all’intestino. Oggi è ancora vivo solo Barry Gibb.

