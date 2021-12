Chi è l’uomo che Katia Ricciarelli vuole sposare?/ “Renato? Tra noi c’è…”

Katia Ricciarelli torna a stupire. Il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip è stato ricco di rivelazioni inedite e intime, come l’ultima fatta proprio pochi giorni fa. La cantante ha ammesso di essere innamorata, di avere una persona fuori a cui è particolarmente legata, tanto da pensare di sposarsi. Ma chi è quest’uomo che spunta fuori soltanto oggi? Qualcuno ha creduto potesse trattarsi di Renato, l’uomo che le ha mandato un videomessaggio nella Casa ieri sera, per incoraggiarla a continuare la sua avventura fino a quando il pubblico vorrà.

È stata proprio Katia però a specificare che Renato è sempre stato solo un caro amico: “Magari avessi provato qualcosa per lui! Sarebbe stato l’uomo ideale. Invece lui è solo un amico, non c’è mai stata attrazione fisica tra noi e l’amicizia è così!” ha rivelato la celebre cantante. Chi è, dunque, l’uomo di cui è segretamente innamorata la Ricciarelli? Che sia un cantante come lei? Lei, comunque, è decisa: “Voglio sposarmi, è una persona che mi sta a cuore!”

