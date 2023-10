Chi è l’uomo che piace a Giselda Torresan al Grande Fratello 2023?/ Dopo il ‘no’ di Paolo Masella spunta…

Giselda Torresan innamorata di un concorrente del Grande Fratello 2023?

Giselda Torresan è una delle protagoniste del Grande Fratello 2023. La concorrente che ama le montagne ha suscitato sin da subito la simpatia del pubblico, soprattutto per la sua storia. Giselda nasce, cresce e vive sulle montagne e l’unico grande amore avuto è finito molto male, tra bugie e tradimenti. Da allora nella sua vita non è arrivato alcun uomo che sia riuscita a scalfire il suo cuore. Eppure nella Casa del Grande Fratello tutto potrebbe cambiare.

È Alfonso Signorini a spoilerare che Giselda potrebbe aver puntato gli occhi su uno dei suoi coinquilini; si, ma chi? Nelle prime settimane si è pensato potesse essere Paolo Masella. Lui stesso ha ammesso di vedere da parte di Giselda un interesse più che amichevole, da lui però spento sul nascere.

Vittorio o Massimiliano: chi piace a Giselda Torresan?

“Ho iniziato a pensare ci fosse malizia da parte sua. – ha dichiarato Paolo al Grande Fratello – Mi è suonato un campanellino d’allarme, non mi andava di far credere cose che non c’erano. Noto che quando passa mi guarda. Evito la possibilità che si invaghisca. Non voglio che si illuda o che si crei qualcosa che non c’è. Sarò delicatissimo.” Eppure Giselda ha poi negato ogni tipo di interesse per Paolo, che è per lei soltanto un amico. Ma se non si tratta di Paolo allora chi è?

Il pensiero va a Vittorio, l’affascinante della Casa che potrebbe aver attirato l’attenzione di Giselda con i suoi modi di fare garbati e riservati. In Massimiliano Varrese invece Giselda ha trovato un amico e complice, che sia diventato per lei qualcosa di più?

