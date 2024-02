Chi è ‘L’uomo nel lampo’ della canzone di Jannacci e Massini a Sanremo 2024/ Operaio e papà morto sul lavoro

L’uomo nel lampo, chi è il protagonista della canzone di Paolo Jannacci e Stefano Massini

Paolo Jannacci e Stefano Massini impreziosiscono la terza serata del Festival di Sanremo 2024 con un’esibizione che punta l’attenzione sulle morti sul luogo del lavoro. ‘L’uomo nel lampo’, la canzone che cantano a Sanremo, è proprio il racconto di una di queste drammatiche storie. Ad introdurla è proprio Amadeus prima di lanciare l’esibizione.

“Sanremo è musica, è Festival della canzone italiana, Sanremo è riflessione e dobbiamo riflettere su cose importanti e drammatiche. – Esordisce il conduttore, che poi entra nel vivo del delicato tema – Pensate che in Italia 4 lavoratori ogni giorno non tornano più a casa, sono 1485 morti che non fanno notizia, immaginiamo un operaio in fabbrica, durante il turno c’è un’esplosione e i suoi colleghi diranno lo abbiamo visto sparire come in un lampo.”

L’uomo nel lampo è un operaio morto sul posto di lavoro e un giovanissimo papà

L’identità dell’uomo in questione non viene precisata, d’altronde il protagonista della canzone è uno di tanti uomini che hanno avuto lo stesso tragico destino e, per questo, assume un ruolo quasi simbolico, dimostrativo. “’L’uomo nel lampo’ è un dialogo in musica. – ha spiegato Massini, come riporta Trend Online – C’è un padre morto giovanissimo in un incidente sul lavoro, uno di quelli che funestano le nostre cronache, senza far notizia al punto tale che neppure destano più scandalo perché il lavoro è diventato un far west e i diritti sono un lusso.”

E ancora: “La canzone è un piccolo ritratto di vita, drammatica perché cristallizza un dialogo impossibile: da quella fotografia appesa in salotto, il padre non smette mai di parlare al figlio, che nel frattempo cresce nella leggenda di quel papà ‘morto dentro un lampo’”.











