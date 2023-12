Chi è Madre Natura a Ciao Darwin 2023?/ “Nuovo volto per la seconda puntata”: dopo Aleksandra Korotkaia…

Chi è Madre Natura nella seconda puntata di Ciao Darwin 2023? Il nome dopo Aleksandra Korotkaia

Ciao Darwin 2023 torna in onda questa sera, 1 dicembre, con una nuova puntata che vedrà contrapposti Melodici e Trapper. L’attenzione è però tutta per la Madre Natura che farà la sua discesa in studio in questa seconda puntata. Dopo la bellissima Aleksandra Korotkaia, modella russa che ha incantato il pubblico di Canale 5 con i suoi lunghi capelli biondo cenere e i suoi occhi grigio-verdi, un’altra modella si prepara a mostrarsi a Ciao Darwin 9. Ma chi è?

Tutto tace al momento sull’identità della nuova Madre Natura, che sarà svelata soltanto questa sera, in diretta su Canale 5. Ciò che sappiamo è che si tratta ancora una volta di una modella, una delle quattro che si alterneranno nel corso di questa edizione di Ciao Darwin, come annunciato da Paolo Bonolis in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Madre Natura a Ciao Darwin 9: una modella italiana nella seconda puntata?

“Cosa siamo tutti quanti noi? Noi ci dimentichiamo della nostra vera madre e questo è l’unica trasmissione che le concede uno spazio a lei che tutto muove e tutto può: Madre Natura”: con queste parole Paolo Bonolis ha introdotto in studio, nella prima puntata di Ciao Darwin, la prima Madre Natura Aleksandra Korotkaia. Questa sera sarà però un nuovo volto a prendere posto in cima alla ben nota scalinata per girare il mappamondo. Si tratterà di un’italiana o di un’altra modella straniera? Ciò che è certo che anche questa sera, di fronte alla nuova bellezza, si riaccenderà la polemica del web: c’è chi ritiene retrograda la figura di Madre Natura presentata da Ciao Darwin, addirittura un simbolo negativo della donna, e chi invece la trova una parte irrinunciabile del programma.











