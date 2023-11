ALEKSANDRA KOROTKAIA, CHI È MADRE NATURA A CIAO DARWIN 2023/ Profilo Instagram e boom di like: “Divinità”

Aleksandra Korotkaia è la Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin 2023, da tanti già definita una vera e propria ‘divinità’. Il suo profilo Instagram è dyagilevaaaa, dove preferisce farsi chiamare col diminutivo di Sasha. La presentazione in studio a Ciao Darwin è stata come sempre caratterizzata dai grandi complimenti di Paolo Bonolis: “Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi”.

Lo stesso Bonolis, nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni prima dell’inizio di Ciao Darwin 9, ha dichiarato: “Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest’anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Si chiama Aleksandra Korotkaia la Madre Natura che apre Ciao Darwin 2023. Bellissima, occhi blu, lunghi capelli castano chiaro, Aleksandra è russa e ha in in attimo incantato il pubblico di Canale 5. Il web è letteralmente impazzito dopo l’apparizione della modella: “È bellissima!”, o ancora “È tra le più belle scese da quella scalinata!” ha scritto estasiato buona parte del pubblico di Canale 5 sintonizzato sulla prima puntata di questa nuova e attesissima edizione.

Al momento molto poco sappiamo di Madre Natura Aleksandra Korotkaia, se non che è alta 180 cm. Di certo tra poco, grazie anche ai più curiosi sul web, scopriremo se è fidanzata oppure no. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Madre Natura a Ciao Darwin 2023? Quattro modelle nell’ambito ruolo

Questa sera 24 novembre 2023 parte la nuova edizione di Ciao Darwin. La sfida tra le squadre, che questa sera sono Angeli e Demoni, non può che iniziare con la discesa in studio dell’icona del programma: Madre Natura. Anche quest’anno si alterneranno una serie di modelle che dall’alto della loro postazione seguiranno il programma, col compito di far girare un mappamondo al fine di sorteggiare dei concorrenti che saranno poi chiamati alle prove. Ma chi è la Madre Natura della puntata del 24 novembre 2023?

Così come accaduto nelle precedenti edizioni di Ciao Darwin, al momento tutto tace sull’identità della prima Madre Natura. Ciò che sappiamo è che si tratterà di una affascinante modella e che non sarà la stessa per tutte le puntate dell’edizione. Stando alle anticipazioni quest’anno sono quattro le Madri Natura che si alterneranno in studio.

Madre Natura a Ciao Darwin 2023, chi sono state le più famose: da Paola Di Benedetto a Sara Croce

Ricordiamo che quello di Madre Natura è un ruolo che ha portato fortuna a molte ragazze. Come dimenticare Paola Di Benedetto, che dopo il suo esordio nelle vesti della bellissima madre simbolica dello show ha dato il via ad una carriera fatta di TV e radio. Ma ricordiamo anche l’italianissima Sara Croce, che abbiamo poi rivisto sempre con Paolo Bonolis ad Avanti un altro! nel ruolo di Bonas, e attualmente come concorrente a Ballando con le stelle 2023 al fianco di Luca Favilla. La primissima Madre Natura, in scena durante la puntata d’esordio in onda nell’ottobre 1998, è stata invece Annabelle Susanne Brewka, che nelle prime due stagioni si è alternata con l’australiana Vanessa Kelly.

