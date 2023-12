Chi è Madre Natura nella 4a puntata di Ciao Darwin 2023?/ Dopo Korotkaia, Sarah Shaw e Adreea Sasu arriva…

Chi è Madre Natura a Ciao Darwin 2023? Nella quarta puntata l’ultima modella della serie

Quarta puntata per Ciao Darwin 2023 e quarta Madre Natura in arrivo. Lo storico show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, arrivato alla sua nona edizione, questa sera vede in studio una sfida quasi ‘classica’ per il programma: quella tra scienza e occulto. Oltre ai rappresentanti delle due categorie, che saranno Alessandro Cecchi Paone per la scienza e Giucas Casella per l’occulto, Bonolis avrà a sorvegliare lo show dall’alto un’altra bellissima Madre Natura; ma chi?

Come accaduto nelle scorse puntate, anche la quarta mantiene totalmente riservato il nome della Madre Natura, che verrà svelato solo al momento della messa in onda dello show, oggi 15 dicembre a partire dalle 21.30.

Madre Natura a Ciao Darwin 2023: lo spoiler di Cenci

Quella in arrivo questa sera dovrebbe essere l’ultima Madre Natura ‘nuova’ di questa edizione di Ciao Darwin. Stando infatti alle dichiarazioni fatte da Roberto Cenci in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, rilasciata prima dell’inizio del programma, sono infatti 4 in tutto le modelle che si alterneranno nel ruolo di Madre Natura.

“Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest’anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura, un ragazzo simpatico.” sono state le parole del regista. Nella prossima puntata potrebbe dunque esserci un Padre Natura prima di lasciare nuovamente spazio alle bellissime modelle.

Madre Natura a Ciao Darwin 9: le modelle viste in studio finora

Dunque, nelle prossime puntata dovrebbe ricominciare ‘il giro’, ripartendo dalla prima Madre Natura vista in scena. Ricordiamo che finora si sono presentate in studio tre bellezze del tutto diverse tra loro. La prima è stata Aleksandra Korotkaia, modella russa che su Instagram usa il diminutivo Sasha: capelli castani, occhi grigio/verdi, altra 1,80 m.

È poi arrivata in studio Sarah Shaw, modella bionda con occhi azzurri. Infine nella terza puntata è arrivata Andreea Sasu, modella dai lunghi capelli mori, già nota per flirt avuti con personaggi del mondo dello spettacolo.











