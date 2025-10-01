Tutto quello che c'è da sapere su Magda, dama del trono over di Uomini e Donne e nuova rivale di Gemma Galgani.

Magda, una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne, è stata già indicata come la nuova rivale di Gemma Galgani. Volto sconosciuto al pubblico del dating show di canale 5, Magda, una bellissima signora bionda dai modi eleganti, si è presentata dopo essere uscita con Mario Lenti, un cavaliere che sta uscendo non solo con lei ma anche con la stessa Gemma. Di Magda, per il momento, non si conosce l’età anche se, potrebbe avere tra i 50 e i 60 anni. Di Magda, inoltre, non si conosce il passato sentimentale e che lavoro faccia.

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Esce con Rocco, ma è lite con Sebastiano e Antonio

Il suo nome, tuttvia, è salito immediatamente alla ribalta proprio per essere sempre accanto a Gemma Galgani al centro dello studio. Mario, infatti, non ha ancora scelto se continuare solo con Gemma o Magda o con entrambe anche se, nella puntata odierna, ci sarà una svolta inattesa.

Magda e il corteggiamento di Mario Lenti a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025, Magda torna ad accomodarsi al centro dello studio per rivivere l’appuntamento che ha avuto con Mario Lenti che, al termine della scorsa puntata, l’ha anche raggiunta in camerino per consolarla dopo aver scoperto della sua uscita con Gemma. “Ti bacerei adesso”, dice il cavaliere alla dama che però non cede al corteggiamento.

Uomini e donne: anticipazioni puntata 1 ottobre 2025/ Gemma delusa da Mario, Cinzia sott'attacco

Magda, così, sembra aver colpito ancora di più Mario a cui, però, nelle prossime puntate, non concederà l’esclusiva. Come svelano le varie anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, nei prossimi appuntamenti con il dating show di canale 5, Magda accetterà di uscire con Sebastiano Mignosa.