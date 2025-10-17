Tutto su Magda, dama del trono over di Uomini e Donne, protagonista di una furiosa lite con Mario Lenti.

Puntata difficile quella di Uomini e Donne del 17 ottobre 2025 per Magda, dama del trono over di Uomini e Donne che, sebbene sia arrivata nel parterre nell’attuale stagione, è diventata una delle protagoniste per la frequentazione con Mario Lenti che, contemporaneamente, è uscito anche con Gemma Galgani. Tra le due dame è nata così un’accesa rivalità che ha portato Gemma ad attaccare Magda dando via ad un botta e risposta che, spesso, ha sorpreso anche Maria De Filippi.

Magda, bionda come Gemma Galgani, è una bellissima donna la cui età non è stata ancora svelata così come la sua professione e il passato sentimentale. Tuttavia, nelle scorse puntate, Mario ha svelato che Magda è diventata mamma per la prima volta quando era molto giovane ovvero a 15 anni svelando una parte intima e privata della vita della dama.

Magda contro Mario Lenti: lite di fuoco a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 ottobre, Magda torna al centro dello studio e si scaglia contro Mario Lenti. “Mi hai toccato le cose più importanti della mia vita. Perché l’hai fatto?”, chiede Magda. Mario si difende spiegando di aver detto quelle cose perché lei non ha mantenuto delle promesse facendo infuriare la dama.

“Sei stato un pagliaccio dall’inizio alla fine di tutto questo”, sbotta Magda che riceve il supporto di Tina Cipollari che si schiera con le dama puntando il dito contro Mario Lenti. Magda, così, chiude la frequentazione con il padre dell’ex dama Claudia Lenti portando avanti, invece, quella con Sebastiano Mignosa.

