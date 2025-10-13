Tutto su Magda, dama del trono over di Uomini e donne: dopo Mario Lenti, esce anche con Sebastiano Mignosa.

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che stanno dando vita a numerose dinamiche è Magda, una signora bella ed elegante che, sin dalle prime puntate, è stata indicata dal pubblico come la rivale di Gemma Galgani. Di Magda non si conosce l’età anche se potrebbe avere tra i 50 e i 60 anni e non si conosce neanche la sua posizione professionale. La dama, inoltre, non ha parlato neanche del suo passato sentimentale: non si sa, infatti, se sia stata sposata in passato e se abbia figli.

Federico, chi è il corteggiatore di Cristiana a Uomini e Donne/ "Quello che mi fa rodere il cu*o..."

La sua presenza, tuttavia, non è passata inosservata nel parterre del trono over e ha attirato le attenzioni soprattutto di Mario Lenti che, dopo aver conosciuto Gemma Galgani, ha deciso di conoscere anche Magda. Tra Mario e Magda ci sono stati diversi appuntamenti e il cavaliere non ha nascosto il proprio interesse nei confronti della dama che, però, ha scelto di non concedere l’esclusiva al cavaliere.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 13 ottobre 2025/ Primo bacio per Flavio Ubirti?

Magda e l’appuntamento con Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025, Magda, torna ad accomodarsi al centro dello studio insieme a Gemma Galgani e Valeria. Tutte e tre le dame hanno in comune la frequentazione con Mario Lenti che, pur avendo deciso di continuare ad uscire solo con Magda e Valeria, è uscito nuovamente con Gemma seppur in amicizia.

L’atteggiamento del cavalier, però, non convince Magda che, prima di concentrarsi sul rapporto con Mario, ha scelto di conoscere e uscire anche con Sebastiano Mignosa. Quest’ultimo, infatti, dopo il confronto con Cinzia Paolini, ha scelto di restare in trasmissione per rimettersi in discussione ed è rimasto colpito da Magda con cui ha deciso di concedersi un appuntamento.

Chi è Mario Lenti, cavaliere di Uomini e donne/ Esce in amicizia con Gemma: poi lite con Magda