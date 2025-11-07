Tutto su Magda, dama del trono over di Uomini e Donne che durante la sfilata femminile litiga furiosamente con Mario Lenti.

Tra le dame protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Magda, splendida signora bionda che dovrebbe avere un’età tra i 50 e i 60 anni, mamma di due figli e desiderosa di trovare un uomo con cui costruire una storia bella. L’avventura di Magda nel parterre del trono over è iniziata con la conoscenza con Mario Lenti. Tra la dama e il cavaliere sembrava andare tutto a gonfie vele ma nel corso della frequentazione qualcosa di è rotto e, di fronte alla scelta di Mario di uscire con altre signore, anche Magda ha fatto lo stesso.

La dama, così, ha cominciato ad uscire con Sebastiano Mignosa con cui c’è stata subito una forte attrazione fisica. Tra i due, infatti, c’è stato anche un rapporto intimo in seguito al quale Mario ha deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione.

Magda sfila a Uomini e Donne: scoppia la lite con Mario Lenti

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 novembre 2025, Maria De Filippi dà il via alla prima sfilata femminile della stagione. Tra le varie dame, sulla passerella, arriva anche Magda che, però, con la sua performance, non conquista i voti di Mario Lenti che la definisce una signora “con un vestito vuoto”.

Un commento, quello di Mario, che scatena la pronta reazione di Magda che risponde per me rime al cavaliere. Per difendere la dama, poi, interviene anche Sebastiano Mignosa che, pur riconoscendo a Magda la capacità di difendersi da sola, ricorda a Mario che continuerà a difenderla ogni volta che ci sarà bisogno di farlo.