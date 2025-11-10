Tutto su Magda, dama del trono over di Uomini e Donne che ha chiuso con Mario Lenti con cui gli scontri continuano.

Tra le dame più belle e corteggiate del trono over di Uomini e Donne spunta Magda che, arrivata nel parterre all’inizio dell’attuale stagione, ha cominciato ad uscire con Mario Lenti con cui sembrava esserci del feeling. Mario, infatti, ha sottolineato di essere stato sin da subito attratto da Magda con cui, però, tutto è finito quando la dama, di fronte anche alle varie conoscenze del cavaliere, ha cominciato ad uscire con altri cavalieri.

Tra i tanti, Magda ha scelto di conoscere Sebastiano Mignosa con cui l’attrazione è stata immediata: al centro dello studio, infatti, il cavaliere e la dama hanno annunciato di aver anche trascorso un momento intimo portando avanti la frequentazione. Nonostante tutto, la dama conferma di essere titubante a causa della differenza d’età mentre Sebastiano non fa un passo indietro avendo voglia di portare avanti la conoscenza.

Magda: botta e risposta con Mario Lenti a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 novembre 2025, Maria De Filippi si occupa del rapporto tra Mario Lenti e Magda senza far accomodare la dama e il cavaliere al centro dello studio. Dal parterre femminile, Magda pone l’accento sulle scuse di Mario facendo intendere di non gradirle private ma pubbliche.

La dama del trono over, infatti, fa notare al cavaliere pugliese che ha anche chiuso la conoscenza con Cinzia Paolini, che le scuse dovrebbero essere pubbliche e non private. Tra i due, però, non c’è alcun ritorno di fiamma. Magda ha chiuso definitivamente con Mario

