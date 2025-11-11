Tutto su Magda, dama del trono over di Uomini e Donne che litiga con Sebastiano Mignosa e poi lascia lo studio.

Magda è una delle dame più belle e più in vista del parterre del trono over di Uomini e Donne. Mamma di due figli, Magda è arrivata in trasmissione all’inizio della stagione per rimettersi nuovamente in gioco e provare a trovare l’uomo con cui costruire una storia stabile e duratura. Dopo aver cominciato ad uscire con Mario Lenti con cui, poi, la conoscenza è finita anche con scontri e frecciatine varie, Magda ha deciso di cominciare ad uscire con Sebastiano Mignosa. Il feeling tra il cavaliere e la dama è stato immediato.

Sin dai primi confronti al centro dello studio, Magda non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti di Sebastiano con cui c’è stata anche dell’intimità. Magda, tuttavia, non ha mai nascosto di avere qualche problema con l’età di Sebastiano che è di giovane di qualche anno. Tuttavia, la frequentazione tra i due sembra sia entrata ufficialmente in crisi.

Magda, lite con Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre2025, Magda e Sebastiano Mignosa tornano al centro dello studio per confrontarsi e raccontare gli ultimi dettagli della loro frequentazione. Tra i due sembrano esserci dei problemi e Maria De Filippi, preoccupata per Magda, chiede a Sebastiano se sia sicuro di non prenderla in giro.

Sebastiano ribadisce di non voler assolutamente prendere in giro Magda e, successivamente, decide di conoscere una dama che ha chiamato solo per lui. L’arrivo in studio della nuova dama fa crollare Magda che, dopo una discussione con il cavaliere, lascia lo studio portando, poi, Sebastiano a seguirla.

