Chi è Magda, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Mario Lenti ed è la rivale di Gemma Galgani.

Tanti, nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sia maschile che femminile. Tra i nuovi cavalieri spicca anche Magda, una signora distinta ed elegante che sembra destinata a diventare la rivale di Gemma Galgani. Di Magda non ci sono ancora informazioni ma sembra più giovane di Gemma con cui, però, condivide gli stessi gusti per gli uomini.

Non si sa se Magda sia stata sposata, se abbia figli e da quanto tempo sia single ma ora è pronta a cercare l’amore e ha iniziato la sua avventura nel parterre del trono over uscendo con il cavaliere che sta uscendo contemporaneamente con Gemma Galgani. A catturare le attenzioni di Magda, infatti, è stato Mario Lenti, uno dei nuovi cavalieri del parterre.

Magda esce con Mario Lenti: è scontro a Uomini e Donne con Gemma Galgani

Nella puntata di Uomini e donne del 29 settembre 2025, Gemma Galgani si accomoda al centro dello studio per rivedere l’esterna fatta con Mario Lenti mostrando subito molto entusiasmo. La dama di Torino, però, resta spiazzata quando scopre che al suo fianco si accomoda anche Magda, la nuova dama del parterre che è uscita a cena con Mario Lenti.

Gemma non nasconde lo stupore e ammette che non sapeva assolutamente nulla dell’uscita tra Mario e Magda. La dama di Torino non nasconde di essere infastidita ma il cavaliere non intende rinunciare a conoscere meglio Magda con cui è stato bene.

