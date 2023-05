Chi è Maggie Reilly di ‘Moonlight Shadow’/ Collaborò con Mike Oldfield

Torna ‘I migliori anni’ su Rai 1 per la seconda puntata dopo il successo della prima andata in onda venerdì scorso.

Fra gli ospiti di Carlo Conti la cantante britannica Maggie Reilly.

Maggie Reilly e la collaborazione Mike Odfield per il brano ‘Moonlight Shadow’

Maggie Reilly è nata a Glasgow, in Scozia, il 15 settembre 1956 sotto il segno della Vergine ed ha, quindi, 67 anni. Fu appassionata di musica fin da ragazza, iniziando a muovere i primi passi della sua carriera negli anni Settanta. La cantante si dedicò in particolare a generi come il blues e il rock. Il suo primo gruppo importante sono i Cado Belle, band scozzese. A regalarle un certo successo fu la sua collaborazione con Mike Oldfield, un grandissimo nome della musica rock internazionale. Tra il 1980 e il 1984 prestò la sua voce a diverse composizioni del noto polistrumentista britannico e, tra i brani che le regalano la celebrità, si trovano classici come ‘Moonlight Shadow’, ‘Foreign Affair’, ‘Family Man’ e altri ancora.

Mike Oldfield in un’intervista rilasciata nel 1995, sottolineò che l’ispirazione del celebre brano ‘Moonlight Shadow’ era il film Il mago Houdini, in cui il protagonista, interpretato da Tony Curtis tentava di contattare il mago dall’aldilà, tuttavia Oldfield ammise di essere arrivato a New York proprio negli stessi giorni dell’assassinio di Lennon e che prese una casa in affitto non lontano dal luogo del delitto, ciò secondo l’autore avrebbe agito nel suo subconscio.

L’esordio come solista di Maggie Reilly nel 1992 con l’album Echoes

Maggie Reilly esordì come solista nel 1992, con l’album Echoes. Anche in questo caso ottenne un certo successo grazie a singoli come ‘Everytime We Touch’. Da quel momento in poi però le sue pubblicazioni degli anni Novanta non riuscirono a posizionarsi in alto nelle classifiche mondiali, e anno dopo anno il suo nome terminò tra quello delle ‘meteore’ della musica internazionale.

Ha collaborato anche con altri artisti, tra cui Nick Mason batterista dei Pink Floyd (nell’album Profiles alla voce nel pezzo Lie for a Lie assieme a David Gilmour), Mike Batt (nell’album Hunting of the Snark), Jack Bruce, Dave Greenfield & Jean-Jacques Burnel, Lesiëm, Ralph McTell, Simon Nicol (di Fairport Convention), Runrig, The Sisters of Mercy, Smokie. Maggie fu tra gli ospiti dello show musicale “Arena 60 70 80 90” condotto da Amadeus trasmesso sabato 17 settembre 2022. Riguardo alla vita privata, Maggie Reilly, dal 1984, è sposata con Chrys Lindop. I due hanno avuto un solo figlio di nome Fionnbahrr e non si conosce dove risiede, probabilmente in Scozia, la sua terra d’origine.

