Mahmood è autore per Noemi a Sanremo 2025 con il brano Se t’innamori muori

La storia di Mahmood con il Festival di Sanremo prosegue anche quest’anno: sebbene non sia uno dei concorrenti in gara, la sua presenza si farà sentire attraverso la voce di Noemi, in gara tra i Big con il brano Se t’innamori muori, scritto proprio a quattro mani da lui e Blanco. Ma non solo: nella serata delle cover, in programma venerdì 14 febbraio 2025, sarà anche co-conduttore assieme a Geppi Cucciari al fianco di Carlo Conti.

Dardust, chi è l'autore di Emma e Mahmood? La malattia all'improvviso/ "Sono arrivato al burnout"

Mahmood, classe 1992, ha sempre vissuto di musica, sin da bambino, e ha avuto la sua prima importante occasione nel 2012 quando partecipò alla sesta edizione di X Factor. Ma il suo successo è indissolubilmente legato a Sanremo, la vera vetrina televisiva del suo exploit, con la prima partecipazione nel 2016 con Dimentica nella sezione Nuove Proposte. Nel 2018 pubblica il suo primo EP Gioventù bruciata e, con il brano omonimo, trionfa a Sanremo Giovani nel 2018 e accede di diritto alla gara dei Big nel 2019.

Tony Effe escluso dal Concerto di Capodanno 2025/ Colpo di scena, ecco dove si esibirà a Roma

Mahmood, dai successi sanremesi all’attività di scrittura

Mahmood trionfa così al Festival di Sanremo 2019 con Soldi, brano che porta anche all’Eurovision Song Contest e che vale all’Italia un ottimo secondo posto in classifica. Seguono a ruota singoli di grande successo, alternando brani esplosivi come Barrio e Klan a ballate struggenti come Rapide, sino al ritorno all’Ariston nel 2022 in coppia con Blanco: il duo trionfa grazie a Brividi, portato poi all’Eurovision Song Contest di quell’anno tenutosi in Italia, a Torino, e piazzandosi al 6° posto in classifica. L’anno scorso, invece, è tornato in gara con Tuta Gold che, pur piazzandosi al 6° posto, è diventato il brano più riprodotto di quell’edizione.

Concerto di Capodanno a Roma: chi sostituisce Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei?/ Spuntano i primi nomi!

Ma Mahmood è anche un affermato autore e paroliere: non solo Noemi, in passato ha scritto canzoni, tra gli altri, anche per Michele Bravi, Francesca Michielin, Marco Mengoni ed Elodie. Un talento cristallino e versatile che ha saputo ritagliarsi il suo spazio nella musica italiana, passo dopo passo, e regalare anche ai colleghi un po’ della sua arte e della sua creatività nella scrittura.