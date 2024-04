Chi è Maitè Yanes, concorrente Isola dei Famosi 2024/ Fidanzato, carriera e vita privata

Maitè Yanes, dalle passerelle al set fino all’Isola dei Famosi 2024

Siamo ormai alle porte della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 ed è giunta quindi l’ora di conoscere meglio alcuni dei protagonisti della nuova edizione del reality. Spicca la presenza di Maitè Yanes, modella e attrice che deve gli albori della sua carriera al successo in Spagna prima di iniziare a farsi conoscere con merito anche nel nostro Paese e ora prossima a vivere l’inedita esperienza da naufraga.

Come anticipato, Maitè Yanes è originaria della Spagna ma nasce da genitori di origini cubane. Proprio nella terra ispanica si consacra come modella, spostandosi poi in giro per il mondo come testimoniato dalle tappe di Milano e New York. Insieme alla carriera sulle passerelle ha comunque coltivato una smisurata passione per la recitazione; in Spagna si è infatti messa in evidenza in importanti musical al teatro, da “Grease” a “The Beatles”.

Fidanzato Maitè Yanes? L’attenzione alla privacy sulla vita privata

La carriera di Maitè Yanes ha poi incrociato il nostro paese, sia dal punto di vista televisivo che cinematografico. L’esordio sul piccolo schermo risale al 12017 e precisamente come co-conduttrice del varietà comico “Colorado”. Si sposta poi sul grande schermo con una parte di spicco in un film di Leonardo Pieraccioni risalente al 2022, “Il sesso degli angeli”. Arrivando ad oggi, la modella e attrice sarà dunque impegnata con l’Isola dei Famosi 2024.

Per quanto concerne la vita privata di Maitè Yanes sono davvero scarse le informazioni reperibili. Pur essendo un personaggio noto, data la sua importante carriera come modella e attrice, ha sempre mantenuto un profilo basso dal punto di vista mediatico con particolare attenzione alla propria privacy. Non sappiamo dunque se Maitè Yanes ha un fidanzato o sia felicemente single, oppure se abbia già avuto figli da una attuale o passata relazione. Anche sui social la tendenza è la medesima; il suo account risulta privato e con ‘solo’ 8 mila follower.

