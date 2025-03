MamaBaba è una delle concorrenti che si presentano durante la quarta puntata delle Blind Audition di The Voice Senior 2025. Non si tratta di un’esordiente nel mondo della musica: Barbara Linzarini, questo il vero nome, ha 60 anni e da tempo canta su palchi e piazze in giro per l’Italia. “Per me la musica è globalizzazione”, ammette nel video di presentazione, “Non ho barriere, né preconcetti. La musica in casa mia c’è sempre stata, dalla lirica al rock, con mio papà che suonava la chitarra”, ha raccontato invece in un’intervista rilasciata a Mitomorrow.

The Voice Senior 2025, puntata 14 marzo/ Diretta e concorrenti: Bruno Mercatelli passa, MamaBaba 'bocciata'

La scelta di partecipare a The Voice Senior nasce dalla volontà di “dimostrare che c’è sempre qualcosa da fare anche dopo i 60 anni”, spiega ancora l’artista, che ammette di essere una grande appassionata di pop cinese.

MamaBaba ‘bocciata’ a The Voice Senior 2025: Gigi D’Alessio nota “errori nell’intonazione”

Una rivelazione, quest’ultima, che incuriosisce Antonella Clerici, che le chiede allora maggiori spiegazioni. “Amo il pop cinese perché una sera, tornando da Milano, ho ascoltato questa radio cinese e mi sono appassionata alle loro melodie. Quindi ho deciso di estrapolare queste melodie, scriversi in italiano, ed è uscito fuori il mio album di pop cinese.” ha spiegato. MamaBaba arriva allora sul palco di The Voice Senior 2025 con un brano blues, Feeling good. La performance è buona ma, a sorpresa, nessuno dei quattro coach si gira per lei. “Ho trovato un po’ di errori nell’intonazione” dichiara Gigi D’Alessio, spiegando la motivazione del suo no. “Non è scattata la scintilla”, aggiunge, invece, Loredana Bertè. Nulla da fare, dunque, per MamaBaba.

Concorrenti The Voice Senior 2025: chi sono/ Loredana Bertè chiude per prima la squadra?