Un tuffo nella vita privata dell’ex miss Italia Manila Nazzaro

Non si ferma mai Manila Nazzaro. L’ex miss Italia è un fiume in piena tra progetti personali, vita privata e figli. Oggi la quarantaseienne è felice e serena al fianco di Stefano Oradei, con cui sogna di vivere ancora una volta la gioia di diventare madre. La showgirl, ricordiamo, è già mamma di Nicolas e Francesco, avuti dall’ex calciatore Francesco Cozza. Dal punto di vista sentimentale, dopo la rottura col primo compagno, Manila ha vissuto un amore passionale con Lorenzo Amoroso, con cui partecipò anche a Temptation Island.

Come dicevamo, oggi, Manila Nazzaro ha trovato la serenità con Stefano Oradei, che non ha paura a descrivere come la persona della sua vita. Nel 2021, l’ex miss aveva raccontato di aver subito un aborto quando era ancora impegnata con Lorenzo Amoruso. Un dolore incancellabile e che ancora oggi fa male.

“La gravidanza si era interrotta a nove settimane. È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata”, ha raccontato Manila Nazzaro in una intervista a Verissimo. “Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza. Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”, la confessione commovente.

Nonostante le difficoltà e l’età che avanza Manila non perde la speranza per il futuro e proprio con il suo attuale compagno spera di realizzare questo desiderio. “Sarà un miracolo se Dio vorrà regalarcelo”, le parole di Manila. I fan della showgirl e conduttrice sperano che possano realizzare il suo sogno e non mancano mai di supportarla e farle sentire tutto il loro affetto.