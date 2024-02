Chi è Maninni con Spettacolare a Sanremo 2024/ Ex allievo di Amici e una vita privata top secret

Chi è Maninni, in gara al Festival di Sanremo 2024 con Spettacolare

Maninni è tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Pugliese, con una grande passione per la musica a cui non ha mai rinunciato, Alessio Maninni arriva sul palco del Teatro Ariston con il brano “Spettacolare”. Dopo averlo visto sfilare sul red carpet di Sanremo insieme a tutti gli altri artisti, sono tanti coloro che si chiedono se sia fidanzato o single. In realtà, della vita privata di Maninni si sa davvero poco. Pur essendo molto attivo sui social, infatti, è solito condividere solo foto e video inerenti al suo lavoro senza svelare dettagli sul suo privato.

Dalle prime dichiarazioni e dai contenuti social pubblicati finora, tuttavia, sembrerebbe che non sia fidanzato. Maninni, attualmente, vivrebbe ancora in Puglia. Classe 1997, ha già collezionato importanti successi ed ora è pronto a conquistare anche il palco dell’Ariston.

Maninni e l’avventura nella scuola di Amici

Prima di riuscire a conquistare il palco del Festival di Sanremo 2024, Maninni ha anche partecipato come allievo ad Amici di Maria De Filippi. Alessio Maninni entrò nel talent show con il suo nome nel 2017. Nonostante il talento vocale, tuttavia, non riuscì a superare l’esame di sbarramento rinunciando al suo sogno ad un passo dal serale. Nonostante tutto, però, Alessio non ha mai abbandonato la musica e, continuando a studiare e a lavorare sul suo talento, è riuscito a convincere Amadeus.

Dopo essere stato uno dei protagonisti di Sanremo Giovani lo scorso anno, quest’anno, è riuscito ad ottenere totalmente la fiducia di Amadeus che l’ha scelto come uno dei trenta artisti in gara. Con il brano “Spettacolare”, dunque, Maninni è pronto a lasciare il segno.











