CHI È MANOLA MOSLEHI, CONDUTTRICE RADIO ITALIA LIVE 2024/ Fidanzato, il percorso ad Amici e il successo

Manola Moslehi, chi è la conduttrice di Radio Italia Live 2024

Manola Moslehi è una delle due conduttrici del concerto di Radio Italia Live 2024. Nota speaker radiofonica, Manola si è fatta conoscere in TV anche per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. “Mi presentai per gioco. – ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa a Vanity Fair – E per mia nonna che mi diceva sempre: ‘Quando il buon Dio ti ha messo al mondo, ti ha dato la voce, buttarla via è un peccato per sempre, usarla bene invece una responsabilità'”. Amici è stato per lei soltanto un passaggio, “una parentesi felice: io volevo fare la radio”.

La Radio in effetti è arrivata per Manola Moslehi. Il successo vero è giunto proprio con Radio Italia. “Parlando bene l’inglese, sono stata catapultata al Festival di Venezia: battesimo di fuoco, Natalie Portman, e poi tantissimi, da Dakota Johnson a Ryan Gosling, da Bradley Cooper a Lady Gaga, fino alla suprema Meryl Streep”. È così che è iniziata una carriera che la porta oggi alla conduzione di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Manola Moslehi ha un fidanzato?

Parlando invece di vita privata, Manola Mosleni non sembra abbia un fidanzato. Spulciando sul suo profilo Instagram, si notano tanti scatti con volti importanti del mondo della musica ma nessuno con un possibile fidanzato. Non è chiaro se per riservatezza o per assenza effettiva di un amore nella sua vita. E proprio in merito all’amore, nella stessa intervista ha dichiarato: “Sono sempre stata un’innamorata persa dell’amore. E delle donne, senza mai avere dubbi. Una devota al sentimento, che crede alla monogamia per vocazione e necessità. Una da pochissime storie, ma importanti. Oggi, da tre anni, c’è lei, con cui tutto è chiaro, trasparente”.











