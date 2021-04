Chi è Manola Tenti, Avanti un Altro / “Haters sfigati che odiano a prescindere”

Manola Tenti tra le protagoniste di Avanti un Altro – Anche di Sera. La instagramer, che ripudia il termine influencer, attira l’attenzione del pubblico col suo look provocante. Magliettina trasparente e curve da capogiro da Bonolis e Laurenti, Manola Tenti si rivela una delle concorrenti più promettenti durante il quiz. Ma chi è o cosa fa nella vita privata la concorrente di Avanti un Altro? Come detto Manola ripudia il termine influencer, benché il suo canale Instagram sia seguitissimo. “Negli anni sono riuscita a creare una community di persone che mi seguono e supportano, interessati alla mia vita, foto o qualunque cosa faccio”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al sito crearecreativita.it. La trentasettenne ha un’attività ad Arezzo e sui social investe il suo tempo libero, senza necessariamente dover “convincere qualcuno a comprare creme, the, abiti”.

Chi è Manola Tenti? La “lussuriosa” di Avanti un Altro

Manola Tenti protagonista di Avanti un Altro per il team dei Vizi. Anche lei, come Stefania Orlando, si definisce “lussuriosa”. Non sorprendono dunque gli scatti sexy che spesso pubblica su Instagram. Le sue curve ed il suo modo di porsi riscuotono un certo apprezzamento tra i follower, anche se qualcuno la critica aspramente. La Tenti fa spallucce, delle critiche non le interessa nulla. “Gli haters? Penso che sino una sorta di sfigati che odiano a prescindere, ho passato un periodiche magari ci rimanevo male, oggi per quanto mi riguarda sono degli infelici, frustrati, ignoranti…Quindi il nulla cosmico”, ha concluso nell’intervista.

