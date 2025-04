Manuel Agnelli è tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, il people show di successo presentato da Geppi Cucciari in prime time su Rai3. Dopo l’esperienza come giudice di X Factor, il cantautore torna per presentare Lazarus, l’opera rock di David Bowie in cui interpreta il ruolo del protagonista. E’ un periodo ricco di impegni per il frontaman degli Afterhours con cui ha ri-pubblicato l’album “Ballate per piccole iene” che porteranno in tour in estate senza dimenticare la tournee teatrale dello spettacolo Lazarus e il progetto “Carne fresca” che coinvolte il locale milanese Germi e indirizzato alla ricerca di giovani musicisti tra i 15 e 29 anni. Ma non finisce qui, visto Agnelli è protagonista anche de “La scomparsa del mistero”, un incontro speciale che ha raccontato così dalle pagine del Corriere della sera: “è una piccola idea che spero diventi una grande chiacchierata, con qualche brano suonato dal vivo”.

Il cantante e musicista crede fortemente che oggigiorno oramai non si accetti più l’elemento sconosciuto come parte importante della propria vita; un atteggiamento che porta alla morte della curiosità e di tante altre cose. Questa “morte” coinvolge anche la musica e la vita delle rockstar.

Manuel Agnelli da X Factor al ruolo in Lazarus di David Bowie

Manuel Agnelli è stato uno dei giudici più apprezzati dell’ultima edizione di X Factor. Del resto lui è uno cresciuto con la musica e consapevole di come l’industria discografica sia cambiata nel corso degli ultimi anni complice anche l’avvento dei social e di internet. “Nella musica l’avvento del digitale e di Internet sono stati due passaggi drammatici” – ha detto l’artista che parlando dei colleghi ha confessato – “alcuni hanno abbracciato qualsiasi novità, mostruosità comprese pur di non sparire”. Non solo, il frontman degli Afterhours ha parlato anche dell’autotune: “a me non piace, ma dipende dall’uso che se ne fa”

Parlando proprio di X Factor ha confessato: “ho cercato di fare cose elementari e sono andato perché è importante occupare certi spazi”. Infine impossibile non parlare di Lazarus, l’opera di David Bowie che considera uno dei più grandi di sempre.