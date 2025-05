Due anni fa Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, ha subito un gravissimo lutto. Ha infatti perso il cugino Manuel Costa, uno stimato chef romano, molto conosciuto. All’uomo, di 41 anni, è stata tolta la vita dal cugino, Manuel Giaccio. Un grave lutto per l’ex concorrente e vincitrice del GF, nel 2003, che sui social, dopo la terribile notizia, scrisse: “Brutto bast*rdo! Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo… che Dio ti renda conto delle tue azioni. Ci sarà giustizia terrena, ma anche divina“. Manuel Costa, il cugino di Floriana Secondi, è stato ucciso per problemi e incomprensioni finanziarie: al centro dei dissapori la gestione del locale che entrambi guidavano insieme.

Chi è Angelo, fidanzato di Floriana Secondi/ "Ci siamo rincontrati dopo tanti anni"

Tra i due ci sarebbero state diverse liti negli anni, e appunto ruggini legate alla gestione di un esercizio commerciale. Ad ucciderlo è stato Fabio Giaccio, che lo ha colpito con una pistola alla testa e al torace poi si è consegnato agli agenti della Polizia, denunciando il suo gesto. Per lui il pm ha chiesto 18 anni di carcere. Manuel Costa aveva solo 41 anni quando è morto per mano del suo socio. In realtà si chiamava in realtà Emanuele Costanza ma era noto appunto come Manuel Costa.

Chi sono in genitori di Floriana Secondi/ "Pensavo che non mi volessero. Mi sentivo sola"

Manuel Costa, chi era il cugino di Floriana Secondi: aveva quattro figli

Manuel Costa, lo chef ucciso nel marzo del 2023 a Roma, era il cugino di Floriana Secondi, la ex concorrente del GF del 2003. Molto amato e stimato dalla comunità, era papà di quattro figli. Tra i suoi familiari anche Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, che vinse nel 2003. Un grande dolore la morte di Manuel per tutti i suoi cari, compresa appunto Floriana, che sui social espresse tutto il suo dispiacere e il suo incredibile dolore per la morte del cugino, che aveva quattro bambini, costretti a crescere senza il papà, ucciso per futili motivi da una persona che sembrava essere sua amica.