La vita di Rocìo Munoz Morales è stata profondamente scossa dalla morte del padre Manuel a cui era molto legata. Ad annunciarne la scomparsa è stata proprio la compagna di Raoul Bova che sui social ha condiviso un post accompagnato da una foto che la ritraeva con il suo amato papà. A corredo della foto la didascalia: “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En PazPor siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz» (Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace)”. La morte del padre Manuel è arrivata dopo una lunga e terribile malattia di cui l’attrice ha parlato in rarissime occasioni utilizzando sempre parole di grande affetto e stima per il suo papà descritto come “un campione, un guerriero, un combattente”.

Raoul Bova, chi è il compagno Rocio Munoz Morales e figlie/ Lei: "Matrimonio? Lui non me l'ha mai chiesto!"

Sempre Rocìo Munoz Morales sui social in occasione di una Festa del Papà aveva festeggiato il suo Manuel con un lungo post condividendo con i fan la battaglia del padre: “stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze”.

Rocìo Munoz Morales e l’amore per il padre Manuel: “si è ammalto a febbraio 2023”

Non solo, Rocìo Munoz Morales al padre Manuel aveva scritto: “posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato”. Parole di grande amore quelle scritte dall’attrice e showgirl che si è ritrovata a dover lottare, fianco a fianco, con il papà Manuel una terribile malattia sopraggiunta nel 2023. “Siamo rimasti sempre con lui ed eravamo convinti che potesse farcela” – ha raccontato l’attrice da Silvia Toffanin a Verissimo visto che il padre stava benissimo, ma la malattia in soli 4 mesi l’ha portato via.

Rocio Munoz Morales: “Matrimonio con Raoul Bova? Non me l’ha ancora chiesto”/ “Le mie figlie…”

L’attrice ha rivelato alcuni momenti della malattia del padre fino a quando le hanno comunicato che era arrivato il momento di salutarlo per sempre: “l’ho abbracciato e ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita”. Nonostante la morte, Rocio sente ancora oggi la presenza del suo amato padre: “non mi rassegno, lui è sempre con me”.