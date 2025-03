Dalla musica alla quotidianità; la condivisione di interessi e passioni comuni è spesso terreno fertile per la nascita di un amore ed è questo il caso di una coppia che quest’oggi – 2 marzo 2025 – sarà ospite nel salotto di Domenica In. Stiamo parlando di Dalila Di Lazzaro e del compagno Manuel Pia; un sodalizio artistico alimentato dai sentimenti nel corso di oltre 10 anni di storia. Una considerevole differenza d’età tra i due che però, come dichiarato da entrambi in diverse occasioni, non è mai stato un problema.

Dalila Di Lazzaro, chi è? La storia straziante degli abusi da piccola: "Avevo 5 anni"/ "Fui sequestrata e..."

Ma chi è Manuel Pia, compagno di Dalila Di Lazzaro? Non sono note particolari informazioni dal punto di vista biografico ma, come anticipato in precedenza, risulta particolarmente attivo nel mondo della musica. Nota è proprio la collaborazione con la compagna, valore aggiunto anche per la relazione. Originario della sardegna, si è affermato nel tempo sia come musicista che come cantautore; diversi sono infatti i brani scritti per Dalila Di Lazzaro.

Christian, figlio di Dalila Di Lazzaro: morto in un incidente/ "Voglio ricordarlo come da vivo"

Manuel Pia, compagno di Dalila Di Lazzaro: “Fortunato ad averla incontrata…”

Nel merito della liaison tra Dalila Di Lazzaro e il compagno Manuel Pia sono noti diversi esempi che testimoniano un amore viscerale da parte di entrambi. Il cantautore ha sempre celebrato la liaison e la donna con la quale condivide la quotidianità e le passioni da oltre 10 anni, oltre il ‘tabù’ della differenza d’età. “Incontrarla e collaborare con lei è stata una fortunata, mi sento un uomo fortunato”, ha dichiarato in passato Manuel Pia.

La ‘prova del 9’ per un amore è forse la condivisione delle difficoltà e sotto questo aspetto Manuel Pia – compagno di Dalila Di Lazzaro – non è mancato. Il musicista è stato una presenza costante durante il calvario della malattia, una spalla e un supporto fondamentale per superare quel momento di difficoltà. “Ho dovuto lasciare tutto perchè lei aveva avuto un problema di salute, non potevo non starle vicino”, parole che testimoniano la bellezza del legame tra Dalila Di Lazzaro e il compagno Manuel Pia.

Dalila Di Lazzaro, l'incidente nel 1997/ Una buca presa con la moto e la frattura dell’atlante