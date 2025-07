Manuel Pia, fidanzato di Dalila Di Lazzaro, chi è: i due stanno insieme da dodici anni e nonostante la differenza di età, sognano il matrimonio

Si chiama Manuel Pia il fidanzato di Dalila Di Lazzaro, l’uomo al suo fianco da ormai più di dieci anni. I due hanno un’importante differenza di età, ma il loro grande amore ha superato tutto il resto: la storia, infatti, prosegue a gonfie vele e i due progettano addirittura un matrimonio.

Manuel, che nella vita fa il musicista e proprio grazie alla musica ha conosciuto Dalila Di Lazzaro, ha dedicato alla compagna queste parole al miele: “Ringrazio Dio di avermi fatto trovare una persona unica come te”. I due, infatti, sembrano molto innamorati e la loro storia potrebbe presto trasformarsi anche in altro, con un matrimonio che sembra desiderato da entrambi.

Ma come è nata la storia d’amore tra Manuel Pia, il fidanzato di Dalila Di Lazzaro, e l’attrice? “L’ho vista tra gli ospiti di un mio concerto ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì. Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei” ha raccontato Manuel Pia a “Verissimo”. Manuel, infatti, ha riconosciuto da subito tra il pubblico la splendida attrice, che da bambino vedeva in televisione.

Il loro amore è cominciato dunque per caso: prima l’invito a prendere un caffè, poi con il tempo uno splendido rapporto che si è trasformato in amore e che ha portato Manuel Pia a scrivere anche una canzone per lei.

Manuel Pia, fidanzato di Dalila Di Lazzaro: “Me lo ha mandato mio figlio”

Nonostante la differenza di età, tra Manuel Pia, il fidanzato di Dalila Di Lazzaro, e l’attrice, sembra non esserci questo grande divario. I due sono infatti molto complici e uniti e sognano anche il matrimonio. Dalila è convinta di una cosa: nella sua vita, Manuel è arrivato grazie al figlio Christian, morto nel 1991 in un incidente. Un vero e proprio dono dal cielo, dunque, per lei.

