Chi è Marcantonio Brandolini d’Adda, nuovo fidanzato di Margherita Missoni/ Baci a Venezia: “Dopo i drammi…”

Margherita Maccapani Missoni ritrova l’amore con Marcantonio Brandolini d’Adda dopo i drammi di questi anni

Figlia primogenita di Angela Missoni e Marco Maccapani, Margherita aveva una vita già quasi del tutto scritta. Un’azienda di famiglia da seguire e poi gestire, un matrimonio felice, due figli e un futuro sicuramente agiato. Poi però, un dramma dopo l’altro hanno cambiato tutto. Margherita si è ritrovata senza azienda, della quale ora la famiglia è solo azionista; il marito Eugenio Amos ha chiesto il divorzio, e suo zio Vittorio Missoni è morto in un incidente aereo nel 2013, precipitando nelle acque del mar dei Caraibi.

Margherita Maccapani Missoni si è dunque ritrovata di punto in bianco da sola, costretta a ricominciare da capo. E così ha fatto, partendo dalla creazione di una sua linea di moda e dal ritrovare un equilibrio familiare. A ciò si è recente aggiunto un ultimo, importante tassello: l’amore. Il cuore di Margherita è infatti tornato a battere grazie a Marcantonio Brandolini d’Adda.

Chi è Marcantonio Brandolini d’Adda, nuovo fidanzato di Margherita Missoni

Stiamo parlando di un imprenditore nel settore dei preziosi vetri di Murano, cugino di Bianca e Coco Brandolini d’Adda, nonché di Lapo Elkann. Come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Marcantonio e Margherita sono innamoratissimi e si baciano felici tra le strade di Venezia. I due sono una coppia ma, ancora prima, erano grandi amici, così come Margherita lo era da tempo di Bianca e Coco.

In un’intervista rilasciata alcuni mesi fa al Corriere della Sera, Margherita, proprio riguardo agli stravolgimenti che hanno colpito Missoni e la sua vita personale, ha dichiarato: “Sicuramente io mi ero fatta dei programmi di vita che erano in azienda. E poi c’è stato questo capovolgimento, interno. […] E nello stesso tempo mi sono separata quindi è stato un ribaltamento di tutto quello che mi ero immaginata nella e per la mia vita”. E ancora: “Sono una donna ingombrante e difficile, lo ammetto. Per far andare bene le cose mi ero annientata per equilibrare il rapporto. Lui mi ha lasciata e io mi sono riscoperta. Ora sono felice. Ho sofferto, lottato, mi sono fatta aiutare ma ci sono”.

