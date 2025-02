Marcella Bella chi è? Le ultimissime in vista della finale del Festival di Sanremo 2025. Marcella Bella è tornata all’Ariston dopo 18 anni e per la nona volta, portando il brano dal titolo Pelle diamante. Artista catanese, classe 1952, è una delle grandi star della musica italiana e deve la sua carriera proprio a Sanremo.

Partecipò infatti per la prima volta con Montagne Verdi al Festival del 1972, un brano che fa parte della cultura musicale italiana. Nel corso della sua carriera ha presenziato, come detto sopra, molto altre volte all’Ariston tra cui nel 1986 con la sua “Senza un briciolo di testa”, raggiungendo il terzo posto, mentre chiuse al quarto posto nel 1988 con Dopo la tempesta. Moltissimi i dischi realizzati ma anche le apparizioni tv (svariati i Festivalbar a cui ha preso parte), per una delle più grandi della musica italiana.

MARCELLA BELLA, PELLE DIAMANTE A SANREMO 2025: LOOK E CANZONE

La cantante siciliana si presenta con la sua caratteristica capigliatura riccia e folta più grintosa che mai e determinata a far parlare di se. Vestita in un abito della griffe Amen, Marcella canta un brano che è un chiaro inno alla indipendenza femminile e alla precisa volontà di affermarsi senza remore. Va dritta alla meta con tenacia e il suo dress code brilla proprio come la pietra preziosa del nome della sua canzone. Divertente e ritmato il brano rispecchia in pieno la personalità dell’artista da sempre abituata a giocare sul palco senza prendersi mai sul serio come solo una veterana è capace di fare.

La sua performance può apparire classica per i più puristi, ma nel contempo punta lo sguardo alla modernità e cerca di attirare l’attenzione anche di un target più giovane, cioè i veri fruitori di musica. Non disdegna mai le sue origini Marcella e nei confronti del conduttore appare quasi timida, come se non volesse osare più di tanto. Il pubblico in sala applaude con vigore e il mondo social la definisce strepitosa e vulcanica, affermando che il paragone con gli altri non regge. I pregi di Marcella si possono riscontrare nella sua semplicità mista a caparbietà, mentre tra i difetti c’è il rischio di voler apparire a tutti i costi intramontabile.

MARCELLA BELLA, PELLE DIAMANTE A SANREMO 2025: LA PERFORMANCE

La prestazione di Marcella è rigorosa e ricca di fascino nel contempo, in quanto si tratta di una artista che ha alle spalle anni di attività. Carismatica ed elegante, Marcella è una donna donna del sud “caliente” e passionale e la sua prestazione merita solo tante lodi. Dal ritmo incalzante e frenetico, il brano è molto orecchiabile, anche se esige ulteriore ascolto, ma nulla da eccepire sulla personalità della cantante di Montagna verdi che tutti amano.

Dal mio punto di vista potrebbe avere un grande riscontro in radio pur non incontrando il gusto di un pubblico molto vasto e non è presente nella classifica dei primi 5. Penso fortemente che nel proseguo della gara potrebbe ottenere un posto tra i primi quindici