Marcello Brocherel, chi è l'ex marito di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri: la fine della relazione per un presunto tradimento da parte di lui

I Ricchi e Poveri saranno tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda questa sera, lunedì 21 luglio 2025, su Rai 1 subito dopo il Tg1. La celebra formazione ha lasciato un segno importante nel mondo della musica, attraversando più di una generazione, ma ha anche fatto parlare di sé per alcune vicende extra-professionali che sono finite dritte dritte sotto i riflettori della cronaca rosa.

Tra gli storici membi del gruppo troviamo Angela Brambati che, in passato, ha vissuto un importante storia d’amore con l’ex marito Marcello Brocheler, prima dell’addio. Entrando nel merito della vita privata di Angela Brambati, la cantante è stata a lungo sentimentalmente legata a Marcello Brocheler.

Personaggio poco conosciuto e distante dai riflettori della musica e dello spettacolo, tra le poche informazioni reperibili sul suo conto sappiamo che è un albergatore originario di Aosta. Tra i due è sbocciato un grande amore che ha portato anche alla nascita di un figlio di nome Luca; tuttavia l’idillio si spezzò per via di una presunta infedeltà da parte dell’ex marito.

Angela Brambati, il presunto tradimento dell’ex marito con Marina Occhiena

In merito alla fine del matrimonio tra Angela Brambati e l’ex marito Marcello Brocherel, i gossip del tempo parlarono di un presunto tradimento da parte dell’uomo, e non con una persona qualunque. La cantante, infatti, avrebbe scoperto l’infedeltà dell’ex marito nientemeno che con Marina Occhiena, sua ex compagna di formazione ai tempi dei Ricchi e Poveri, e il gossip all’epoca destò non poco scandalo finendo sotto i riflettori della cronaca rosa per diverso tempo.

Si vociferò inoltre che la decisione di Marina Occhiena di lasciare il gruppo fu dettata proprio dalle tensioni con Angela, dopo la scoperta del tradimento; fu uno strappo decisivo per le sorti dei Ricchi e Poveri oltre che un punto di svolta significativo nella vita personale di Angela Brambati.

Da quel momento in poi, infatti, di presunti amori o fidanzati non se n’è mai più parlato, con la cantante stessa che ha deciso di tutelare il più possibile la sua sfera intima e sentimentale dopo il gran clamore dell’epoca.