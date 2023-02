Chi è Marcello Mordino, storico postino di C’è Posta per te/ I ruoli cinematografici

Marcello Mordino, dai primi passi in TV al sodalizio con Ficarra & Picone

Capita spesso nel contesto televisivo di affezionarsi a personaggi che a dispetto di un ruolo marginale occupano un ruolo iconico in determinati programmi cult. E’ questo sicuramente il caso di Marcello Mordino, storico postino di C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi. Le curiosità sul veterano della trasmissione Mediaset non sono molte dal punto di vista della sfera privata, ma la carriera va ben oltre la consegna della posta.

Marcello Mordino, classe 1955, è nato in Sicilia e prima di cimentarsi nel ruolo di postino a C’è Posta per te ha costruito una discreta carriera come attore comico, tra cinema e teatro. Molti probabilmente ricorderanno i suoi esordi sul piccolo schermo, in particolare con il programma iconico Io vedo Cts, al fianco di Ferruccio Barbera. Il format, esportato poi anche all’estero dato il successo, consisteva nel telefonare persone a casa per cimentarsi nel cantare la sigla della trasmissione. Non meno rilevante è il suo sodalizio cinematografico con il duo comico Ficarra & Picone; con gli attori siciliani ha recitato in ben due film: Nati stanchi e L’ora legale.

Marcello Mordino, il ruolo attuale a C’è Posta e per te e vita privata

Marcello Mordino, dopo aver costruito la sua carriera tra cinema e teatro, è oggi impegnato a C’è Posta per te – programma condotto da Maria De Filippi – nel ruolo di postino. Il suo compito è quello di recarsi presso le abitazioni delle persone che ricevono appunto l’invito in trasmissione da parte di amici e parenti, con l’onere e l’onore di arrivare in studio per dare eventualmente la conferma della presenza della persona in questione o nel caso, dichiararne l’assenza.

Se per la carriera professionale – tra cinema, teatro e collaborazioni televisive – le informazioni sono facilmente reperibili, sulla sfera privata non vale il medesimo discorso. Marcello Mordino è infatti particolarmente riservato, come dimostrato dalla sua assenza sui social network. Nonostante avere un account Instagram o Facebook sia ormai una costante anche per i personaggi televisivi, nel suo caso la scelta mira a mantenere il massimo riserbo sulle questioni di carattere privato. La carenza di informazioni non permette dunque di affermare se sia di fatto sposato o se abbia figli.











