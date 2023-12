Chi è Marco Boscolo Nale, sfila in intimo a Ciao Darwin 9 per i Melodici/ Lavoro e Instagram: già apparso in…

Chi è Marco Boscolo Nale, concorrente che ha sfilato in intimo a Ciao Darwin 9 per i Melodici

Il momento più atteso dai telespettatori di Ciao Darwin 2023 rimane quello della sfilata. Quando poi è il momento dell’intimo, i fan del programma sono attenti ad individuare le bellezze che si presentano in passerella. È quando accaduto anche nel corso della sfilata che ha visto contrapposti Melodici e Trapper. Un protagonista in particolare ha fatto letteralmente impazzire il pubblico ed è Marco Boscolo Nale, il concorrente che ha sfilato per i Melodici in intimo.

Un volto che qualcuno ha trovato non del tutto sconosciuto, e in effetti Marco lo abbiamo già visto in TV e in più di un’occasione. Marco Boscolo Nale ha partecipato a Temptation Island 2023, quindi l’ultima edizione andata in onda, nel ruolo di tentatore, ma è stato ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso, ed è stato uno dei protagonisti del video della canzone Danzando di Cristiano Malgioglio.

Marco Boscolo Nale, modello e Mister Europa a Ciao Darwin 9

Marco Boscolo Nale è nato a Padova nel 1985 (ha 38 anni). Di professione geometra, ha lavorato nell’azienda di famiglia, senza smettere di coltivare la sua passione per la moda. Marco è infatti anche un modello, come il suo profilo Instagram (che trovate qui) dimostra. Marco ha inoltre vinto due volte il concorso di bellezza Mister Europa, nel 2013 e nel 2023, ed è stato eletto Mister Veneto e Volto più bello d’Italia.

