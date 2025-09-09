Marco Briano è l’unico ad essersi aggiudicato il montepremi di Sarabanda e stasera ci riproverà durante il Torneo dei Campioni

Dopo svariate puntate a Sarabanda prima della chiusura c’è stato un campione che si è portato a casa un ricco montepremi di 126.000€ e si chiama Marco Briano che Enrico Papi ha avuto modo di soprannominare ‘Scacco Matto’ per via della sua grande passione per il gioco degli scacchi (gioca come professionista). È originario di Savona ed è nato il 29 aprile 1999 (segno zodiacale del Toro), vive con i genitori ed è diplomato in ragioneria.

Enrico Melozzi, chi è il direttore d'orchestra/ Il talento fin da giovanissimo. A Sanremo dal 2012

Il suo speciale rapporto con il nonno, per il quale si è commosso più volte e ha dedicato la sua vittoria, gli ha donato la passione per la musica fin da quando era solo un bambino: infatti ha studiato canto, pianoforte e violino scoprendo verso i 14 anni di avere l’orecchio assoluto ovvero quella particolare capacita di riconoscere le note senza strumenti musicali. Non è fidanzato, ma dopo la vincita saranno fioccate le persone interessate.

La notte dei serpenti 2025, 9 settembre 2025 su Rai 2/ Diretta e ospiti: tra canti tradizionali e modernità

Marco Briano ha vinto 126mila euro: cosa farà con il montepremi di Sarabanda

È stato l’unico campione a portarsi a casa il montepremi, Marco Briano, e stasera sarà uno dei protagonisti di Sarabanda – Il torneo dei campioni insieme ad altri che hanno avuto modo di essere tali durante l’edizione andata in onda quest’estate su Canale5 prima del Tg5. Ma cosa farà con i soldi che ha vinto meritatamente?

È sempre stato lui a svelarlo in un’intervista rilasciata al portale FanPage: “Vorrei investirli in una casa” per viverci in futuro oppure mettere all’affitto al fine di avere un’entrata in più oltre al normale stipendio. E poi vorrebbe tanto girare l’Europa in camper seguendo il Tour de France di cui è un grande appassionato. Nell’intervista ha poi criticato l’atteggiamento di un avversario che è stato maleducato e scostante nei suoi confronti a differenza di tanti altri che si sono complimentati con lui per il suo modo di fare educato e rispettoso.

Ilaria Sambinello, chi è concorrente di Sarabanda - Il torneo dei campioni/ La sua passione per i Beatles