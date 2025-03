Marco Carta al San Marino Song Contest 2025: chi è e carriera, da Amici a Sanremo

C’è anche Marco Carta tra gli artisti in gara al San Marino Song Contest 2025, in programma questa sera e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. Il cantante, che porterà la canzone intitolato Solo fantasia, è ormai da diversi anni attivo sulla scena musicale italiana: nato a Cagliari nel 1985, ha vissuto il suo primo grande successo nel 2008 quando, dopo essere entrato nella scuola di Amici, trionfa in quell’edizione.

Fu un biennio d’oro per il cantante che, dopo la vittoria nel talent show condotto da Maria De Filippi, nel 2009 gareggia al Festival di Sanremo con il brano La forza mia, arrivando alla vittoria. Sono gli anni dei suoi primi successi discografici, dal primo singolo in assoluto Ti rincontrerò che ha dato il titolo al suo primo album, al secondo disco La forza mia, sino all’album Il cuore muove del 2010. Seguono altri dischi, tra cui Necessità lunatica del 2012 e Come il mondo del 2016.

Oltre alla musica, Marco Carta nel corso degli anni è spesso comparso sulla scena televisiva in diversi programmi; nel 2016 è stato concorrente de L’Isola dei Famosi, l’anno successivo ha invece partecipato a Tale e quale show vincendo quell’edizione. Carriera professionale a parte, quali sono le informazioni inerenti alla vita privata di Marco Carta?

Il cantante, che nel 2018 ha fatto coming out, ha vissuto una lunga ed importantissima storia d’amore con l’ex fidanzato Sirio Campedelli, durata ben 7 anni e terminata nel 2022. Successivamente, in un’intervista al magazine Vero, aveva confidato che “l’amore va bene, c’è una persona al mio fianco che custodisco gelosamente“, persona che risponderebbe al nome di Luca e che dovrebbe essere lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo: è dunque lui il suo attuale fidanzato?

