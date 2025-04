Gabriella Carlucci, che in passato ha avuto una carriera tra televisione e politica, è sposata ormai da più di venti anni con Marco Catelli, avvocato civilista che a quanto pare lavorerebbe presso il foro di Frosinone, come procuratore. Molto riservata e ormai da tempo anche abbastanza fuori dalle dinamiche televisive, non sono molte le informazioni che abbiamo sulla vita privata di Gabriella, sorella di Milly Carlucci. Sappiamo appunto che il marito si chiama Marco Catelli e che fa l’avvocato, ma quali altre informazioni abbiamo per quel che concerne l’avvocato civilista, che insieme a Gabriella è diventato genitore di un ragazzo, Matteo?

In alcune occasioni, Gabriella si è ritrovata proprio a parlare del marito, rivelando qualche dettaglio in più sulla loro vita privata, anche se si tratta di info che non vanno ad indagare in maniera eccessiva quella che è la loro vita di coppia. In virtù del lavoro del marito, che fa appunto l’avvocato, Gabriella ha mantenuto sempre un certo riserbo sul suo matrimonio, non esponendo la sua storia d’amore a eccessive vetrine sensazionalistiche. Da ciò che sappiamo, la coppia formata da Gabriella e da Marco sta insieme appunto da più di vent’anni ed è salda nonostante i momenti difficili non siano mancati, come in tutte le coppie.

Chi è Marco Catelli, il marito di Gabriella Carlucci? La famiglia non voleva

Marco Catelli, marito di Gabriella Carlucci, appartiene a una dinastia di avvocati. L’amore è scoppiato agli inizi degli anni Duemila: i due si sono conosciuti agli Internazionali di tennis e si sono innamorati, sposandosi nel 2001. Inizialmente la famiglia di lui non era troppo felice di questo rapporto, soprattutto in virtù del fatto che lei lavorasse nel mondo dello spettacolo. La mamma dell’avvocato e procuratore, poi, si convinse e parlò di Gabriella come “una persona dolce e determinata”. Sulla loro vita di oggi sappiamo ben poco: tra le poche cose che Gabriella ha raccontato c’è la loro dedizione quasi totale al figlio Matteo.