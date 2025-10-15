Tutto su Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania di Uomini e Donne la cui presenza è apprezzata anche da Sara Gaudenzi.

Prima esterna per Marco e Cristiana Anania nella puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2025. Dopo essere uscita più volte con Jakub e aver discusso con Federico, la tronista ha deciso di dare una possibilità di farsi conoscere anche agli altri corteggiatori che, da settimane, aspettano di uscire in esterna con lei. Tra i vari ragazzi, Cristiana ha scelto di trascorrere del tempo con Ernesto che, in esterna, non nega di apprezzare anche la presenza di Sara Gaudenzi sul trono.

Cristiana, così, chiede se uscirebbe con Sara e il corteggiatore non nega che potrebbe anche decidere di conoscerla. Una risposta che non piace a Cristiana ma Marco le ricorda che come lei sta conoscendo altri ragazzi, anche lui può fare lo stesso pur non essendo la tronista.

Marco e Sara Gaudenzi: apprezzamenti nello studio di Uomini e donne

Dopo il filmato dell’esterna, Cristiana Anania e Marco si confrontano al centro dello studio di Uomini e Donne dove Sara Gaudenzi viene coinvolta nella discussione da Maria De Filippi. Sara che, nel video di presentazione ha spiegato di avere come ideale un ragazzo moro con gli occhi scuri ma anche con un carattere forte e deciso, in studio, non nega di aver apprezzato la reazione di Ernesto.

“E’ biondo ma carbura”, dice Sara che conferma di dare molta importanza al carattere di un ragazzo più che all’aspetto fisico. Cristiana, tuttavia, non condivide la scelta del suo corteggiatore di conoscere anche Sara. Di Marco, tuttavia, per il momento, non ci sono informazioni personali. anche se svela di aver fatto il fabbro e, attualmente, di lavorare come addetto alle pulizie anche se il suo sogno è lavorare in palestra.